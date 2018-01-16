濁水溪揚塵 中央擬砸10億改善

2018年01月16日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

大城鄉每到夏季就飽受濁水溪揚塵之苦，立委洪宗熠15日邀集水利署、環保署與鄉民面對面，集思廣益希望找出解決之道。環保署表示，未來3年將投入逾10億元執行「水利」、「造林」與「防災應變」3大架構的揚塵防制與改善方案，建議鄉公所積極爭取。

洪宗熠說，彰化縣與雲林縣一直都飽受濁水溪揚塵危害，但中央政府都只關注雲林地區防塵問題，忽略彰化大城，這次邀請水利署、環保署、彰縣府水資處、環保局等單位舉辦說明會，就是要讓政府聽取鄉長蔡鴻喜、縣議員吳淑娟與在地鄉民的心聲。

會中村長、鄉民代表都反映，夏季西南季風造成濁水溪北岸大城鄉嚴重揚塵，為防治揚塵及淹水，希望政府辦理濁水溪疏濬工程，也有人提議水利署應該鼓勵農民在灘地種植西瓜等作物，用來防制揚塵。

鄉長蔡鴻喜建議，大城鄉是濁水溪出海口，政府應考慮回收即將入海的水源，引進供農業、養殖業等使用，也可善用水資源來防制揚塵的問題。

第四河川局副局長王慶豐表示，濁水溪河道一直在疏濬，河川局也鼓勵農民配合季節在高灘地種植作物，同時加強水覆蓋、綠覆蓋等措施，以減低揚塵發生機率。

環保署簡任技正張乃仁表示，中央已承諾自2018年到2020年將補助10億元經費進行改善，將由環保署、水利署、農委會與地方政府合作，採「因地制宜、因時制宜」全面施作揚塵防制措施，減少汛期後之裸露地，解決濁水溪揚塵問題。

(中國時報)