就是挺~~台東部落格－重現八仙洞珍貴遺址原貌

2018年01月16日 04:10 中國時報 黃健庭

台東縣長濱鄉的八仙洞，不僅是台灣年代最早的考古遺址，更是「台灣唯一」的舊石器時代遺址。它保留了先陶文化、新石器及鐵器時代，跨越3萬年的先民生活遺跡，從歷史、學術、地質變遷、海蝕景觀等各種面向來看，都是台灣最具國際價值與意義的文化資產，珍貴無比。

盡管早在民國57年即有學者展開發掘，77年、95年又先後被列為「一級古蹟」與「國定遺址」，卻因為洞穴被廟宇長期佔用，八仙洞的價值，遲遲未能在世人眼前彰顯。100年起，縣府受文化部委託代管，開始推動佔用排除，歷經無數協商溝通、法律訴訟，也承受極大壓力，但我們始終立場堅定、鍥而不捨。

106年12月，我們終於達成這個「不可能的任務」，最後一個洞穴「潮音洞」的清理，在廟公、神像、神主牌、骨灰罈，都得到妥善安置的情況下，執行完畢。我也特別前往遺址視察，向媒體、縣民說明第一階段復原工作的內容。

還原遺址的真實及完整性，意義不凡。執行八仙洞考古研究的臧振華教授看到遺址最新情況時，也表示這是遺址保存界重大一步。台東縣政府已向中央提出以3億多元經費在八仙洞建立國際級「遺址博物館」的計畫，希望在中央統籌規劃，地方、專業考古團隊合作下，把八仙洞變成世界一流遺址園區，在秀麗山海烘托中，以不同面貌再現歷史記憶，更帶動長濱及台東新一波的發展。

(中國時報)