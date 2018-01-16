基北區免試入學 178校招逾5萬名

2018年01月16日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

基北區《107學年度基北區高級中等學校免試入學簡章》15日正式公告，整個就學區共178所學校（含進修部及進修學校）參與招生，提供5萬853個名額。北市教育局也提醒，免試入學報名系統6月21日至6月28日開放選填志願，錄取結果7月10日公告。

經統計，107學年度基北區免試入學有79所公立高中職提供2萬7664個名額、66所私立高中職提供1萬7697個名額、9所公立進修部提供1160個名額、24所私立進修部及進修學校提供4332個名額，總名額5萬853個。宜蘭區與桃連區也有10所學校提供339個名額給新北市鄰近行政區的國中畢業生選填。

非基北區免試入學招生對象也可以選填基北區，但必須於4月30日上午9時至5月4日下午4時，上網完成「變更就學區」的申請程序，經審查獲准後才能參加。

基北區免試入學委員會主委學校主任委員松山高中校長陳清誥表示，為便利學生與家長查詢各項資訊，已完成建置專用網頁（http://ttk.entry.edu.tw/），提供學生與家長完整的資訊取得平台。

台北市優先免試部分，簡章也於昨天出爐。招生名額5818名，較前一學年度增加18.7％，同樣分為完全免試、不需進行超額比序的第一類，共25所私校、3132個名額，5月21至22日辦理志願選填與報名，第二類則有29所公立學校、6所私校，2686個名額。6月4日至11日辦理志願選填與報名。

(中國時報)