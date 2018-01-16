鐵人夢語－選擇學習環境 父母的必修課

2018年01月16日 04:10 中國時報 李萬吉

時序又進入各級學校招生旺季，這段時間總有些朋友會詢問孩子選擇學校的問題，他們關注的焦點可能不太一樣，但目標其實相同，都想讓孩子擁有更好的教育環境。

尤其對於準備進入幼兒園、國小和國中的新生來說，家長總會特別慎重其事，希望能為孩子安排個最理想的學校，好讓他們學習之路順利。已經就學的，也還會面臨許多額外的學習選擇，就連放學後的安親班、補習班，也都馬虎不得，就怕耽誤孩子競爭力，影響孩子的未來。

教育是一種高涉入的產品，尤其學校教育涵蓋的層面廣，因素多，從環境設備、課程師資、教學管理、同儕互動，甚至親師配合等，都會對孩子產生影響，家長當然有權利也有責任花更多時間心力去了解。即使有些時候選擇權不多，還是必須知道孩子將會在什麼樣的環境下發展學習，畢竟，學校將是家庭以外，他們要投入最多時間的地方，豈可不慎？

家長選擇學校時，需要多看、多聽、多思考。最好能進入學校現場，看看學校環境、課程樣貌和行政風格，也可看看網路或媒體上學校相關的報導；除了要聽學校如何介紹辦學理念和特色，更要多方探聽學校的實際運作及好壞表現。

然後要仔細思考所看到聽到的資訊可靠性、完整性和合理性，並想想這些學校所提供的學習，是否符應未來教育趨勢，更重要的是真正符合孩子的需求，而不只是家長或社會的期待。尤其年紀越大的孩子，家長反而越容易用自己的經驗或期待目標，套用在孩子的學習規畫上，忽略甚至壓抑孩子的適性發展需要。

為孩子選擇學習環境是父母非常重要的一門必修課，父母多花點功夫，成就的會是孩子的幸福，絕對值得！

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)