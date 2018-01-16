迎花博 糕餅麵包變花樣

2018年01月16日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

櫻花馬卡龍、玫瑰雪Q餅…各式各樣以花為食材的糕餅、麵包一字排開，台中市糕餅同業公會在取得市府授權使用世界花博會石虎家族圖像使用權後，15日號召會員腦力激盪端出系列花博麵包、糕餅，不但宣示「迎接世界花博會在台中舉辦，糕餅公會已準備好了！」也希望在提早在農曆年送禮旺季搶得先機。

台中今年將舉辦世界花卉博覽會，台中市糕餅公會理事長周子良指出，目前預估整個活動可以為台中帶來至少千萬參觀人潮，他認為可為台中整體糕餅產業帶來200億元商機。台中市是糕餅的故鄉，業者們都特別研發相關主題的伴手禮，集結百家業者舉辦「花博產品發表會」。

發表會現場除糕餅公會會員，台中市副市長林依瑩、經發局長呂曜志、衛生局食藥處處長洪秀勳也一起與會，共同分享糕餅業者的創意；呂曜志表示，很高興見到業者齊心研發創新糕餅，希望藉由花博展期的熱潮將台中烘焙產業轉型為幸福產業。

這場花博產品發表會將活動現場打造成甜點花卉園區，透過花卉園藝的造景結合糕餅甜點，營造出花園般的空間環境，與會貴賓們也在花香圍繞的氛圍中品味美味的糕餅。

參與的業者也坦言，近年在陸客驟減下，伴手禮市場大幅縮水，台中市在花博會的加持下鼓勵業者投入花博產品研發，也陸續推出新的產品，預估可以帶動買氣成長三成。

(中國時報)