鐵路高架化 嘉市交通邁大步

2018年01月16日 04:10 中國時報 涂醒哲

嘉義市區鐵路高架化計畫先期工程已經在去2017年12月23日動土，近30年的爭取，美夢終於成真！這項打通交通任督二脈的百年重大建設，自此大步往前推進，預估2026年完工啟用。

我們特別趕在動工之前，在嘉義火車站前東側（原國光客運嘉義站），成立「嘉義之心願景館」暨「嘉義市鐵路高架化社區工作站」，其實是為了圓一個理念與夢想。希望這個將為嘉義帶來都市縫合、交通便捷、市容美化等效益的重大公共工程，不只是中央、地方政府在埋頭苦幹而已，而是能夠成為嘉義市民的全民運動。

其中，特別感謝鐵路高架工程的主辦機關高速鐵路工程局，能夠認同及支持我們的理念，讓「嘉義之心願景館」與「嘉義市鐵路高架化社區工作站」充分結合，使這個攸關嘉義市未來20年發展的重大建設，出發點能夠回到地方、回到城市的歷史脈絡、回到市民的情感與價值，重新思考、重新想像，再轉化為具體的細部設計內容。

我們把願景館的英文名，稱做Vision Station，就是借用了「車站」是可以聚集人群、交換訊息及等候出發的空間意涵。正巧我們向國光客運租用的這棟建築物，原本是舊台汽客運的車站，設計師在整修老房子的過程中，特別把原汁原味的「旅途愉快」古典彩繪牌樓保留下來，呼應了願景館第一次策展的主題「尋找桃城之心」，展示在地特色和歷史記憶的常設展，希望邀請所有市民，一起來參與這趟了解城市過去、想像嘉義未來的旅程。

後續，願景館的展示內容，將隨著鐵路高架細部設計的進度不斷更新，同時也會舉辦一系列的民眾參與座談、說明會及工作坊，讓市民的意見能回饋到設計方案之中。

嘉義市鐵路高架化先期工程動土，城市正在改變，新的高架化鐵路、翻新的都市景觀，是讓嘉義翻轉、城市改造的新機會。嘉義市政府會與中央攜手努力，也需要民眾一起提供意見， 邁向城市的嶄新未來！

(中國時報)