龍發堂21堂眾 3縣市助返鄉

2018年01月16日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

龍發堂堂眾移出安置作業速度加快，台南市衛生局15日一口氣移出設籍台南的21名堂眾安置，高市衛生局表示，目前已有3縣市排除萬難，移出該縣市設籍堂眾，包括台南、宜蘭及金門，而設籍高市的堂眾將於元月底全部移出安置。

高市衛生局副局長林盟喬說，龍發堂收容的精神病患者來自全國18個縣市，原設籍高雄市23.9％、來自各縣市76.1％，後來陸續遷到高雄，目前設籍高雄有58％、來自其他縣市42％，截至目前已有台南市移出21人、宜蘭縣及金門縣各移出1人，目前堂內堂眾不到300人。

衛生局表示，今年1月5日衛福部決議設籍堂眾由原設籍縣市負責後續醫療照護與安置，其中台南市用心關懷設籍堂眾的健康，於1月10日由高市衛生局人員協同南市衛生局、社會局及醫護人員進行堂眾簡易精神、生理（皮膚）評估，並於15日啟動返鄉之路。

高市衛生局長黃志中及副局長林盟喬等人15日特地到場瞭解並協助台南個案順利地踏上返鄉歸途，衛生局表示，21名堂眾懷著緊張又興奮、忐忑又雀躍的心情，重回睽違已久的故鄉懷抱裡。

衛生局表示，近期內各縣市將會有相關安置行動，許多家屬感到不安、焦慮及耽心，該局對於可聯繫到的家屬主動關懷，除外家屬均可透過「家屬關懷專線」0965─136695、0965─136753諮詢。

(中國時報)