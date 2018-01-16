違規捕魚累犯罰不怕 漁會籲吊照

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中國時報
／屏東報導

高雄籍漁船昇聖財號15日凌晨，在小琉球3浬內海域違規使用刺網捕魚，被高雄海巡隊查獲。昇聖財號之前曾3次違規捕魚被罰，去年底再次違規被逮，這次再度違規，琉球區漁會總幹事蔡寶興痛批該船屢犯不改，實在太惡劣，

高雄海巡隊15日凌晨4時許接獲報案，小琉球3浬內海域疑似有漁船違規刺網捕魚，海巡艇前往查緝，7時許在小琉球西北1.99浬海域，發現昇聖財號正在違規作業，立刻蒐證取締，並在船上查扣一箱10多公斤漁獲，函送法辦。

屏東縣政府2012年公告琉球鄉刺網漁業禁漁區，距岸3浬內海域禁止使用各類刺網作業。根據資料，昇聖財號在2013年違規2次，船主及船長分別各處3萬元罰鍰；2014年再次違規，船主兼船長累犯加重處15萬元。

沒想到昇聖財號罰不怕，去年底再次違規，目前正在讓船長陳述意見中；在這段說明期間，該船竟完全不在意違規，讓人傻眼。屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，昇聖財號屢犯不改，除了加重處罰外，未來不排除請漁業署吊照。

蔡寶興痛批，昇聖財號前科累累，是當地漁民經常通報的違規漁船，這已是第5次被抓到，但並非每次違規都一定被抓，最高僅罰15萬元，違規使用刺網賺的也比罰的多，不吊照根本不會怕。

(中國時報)

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