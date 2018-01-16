松山療養所宿舍 打造「藝工坊」

2018年01月16日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

位在南港昆陽街的「松山療養所所長宿舍」，12年前指定為歷史建築，不過疏於管理維護，長久以來破敗不堪，去年所有權人衛福部無償撥用給北市文化局，規畫做藝術療癒工坊，下月就要動工。該處對面的附屬宿舍，近期也被提報為文化資產，15日經審議指定為歷史建築，該區將形成完整的保存範圍。

松山療養所所長宿舍建於1925年，為日治時期防治傳染病肺癆的據點，原產權屬於衛福部胸腔病院所有，不過2006年指定歷建、所長搬離後，衛福部未妥善管理，去年同意無償撥用給市府，文化局接手後花費1400萬修復，打造「藝工坊」，將做藝術治療、社區照顧據點，符合原有建物精神，預計下月開工。

位在所長宿舍對面、同期興建的日式宿舍，經評估應為附屬宿舍，約在1930年代中期興建，建物入口為洋風，入口雨庇具裝飾藝術風格，廚房有磨石子流理台，具建築史價值，委員認為應與所長宿舍形成完整的保存區域，一致同意登入歷史建築。

文化局副局長田瑋表示，衛福部胸腔病院會前有聲明，若登錄歷建會比照所長宿舍，無償撥用給市府。目前所長宿舍細部設計已完成，即將進場施工，預計明年中完工，新登錄的附屬宿舍預計也要1400萬整修，2處完工日期約會相差2年，原則上會朝同樣的方向規畫，將藝術工坊範圍擴大。

(中國時報)