違法賣屋 去年查獲27件

2018年01月16日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

地政局發現賣屋平台常「技術性隱藏」重要資訊，像是在賣房網只填寫鄰近大馬路名稱，但實際卻是在巷弄內，門牌完全沒有馬路名，涉及廣告不實，或是非法業者擅自攬生意賣房，桃園市府去年共查獲27件、開罰206萬元，除以活潑文宣向民眾宣導，也呼籲業者誠實揭露。

地政局指出，桃園不時有業者發生刊登不實廣告而遭檢舉，像是法定用途、使用分區、地址、坪數、物件照片等與事實不符，強調刊登廣告前應檢查各項標的物資訊內容是否與事實相符，確認無誤後才能上架，若有不實將面臨6萬元至30萬元罰鍰。

除此之外，仲介是特許行業，必須要揭露經紀業名稱，但591等售屋網上，往往只有房仲名字跟電話，沒有業者資訊，已違法，地政局去年就查獲廣告不實或未註明經紀業名稱的業者17件，全都開罰6萬元起跳。

地政局另外還發現有業者根本沒有售屋資格，卻違法攬客，去年共查獲10件非經紀業執行經紀業，開罰10萬起跳，總計27件共開罰206萬元。

地政局特別製作多款簡潔易懂的宣導文宣，像是「請認明合法不動產經紀業者」、「買房基本功．詳讀要點有保障」、「不動產經紀業廣告規範」等，透過活潑生動的插畫和簡潔有力的文字，圖文並茂向民眾宣導，提醒民眾買賣不動產一定要委託合法業者，簽約前要詳閱契約內容、審慎考慮，以確保自身財產權益。

(中國時報)