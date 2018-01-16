體重壓壞腰椎 微創手術回春

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中國時報
／台中報導

6旬黃婦體重逾百公斤，造成腰椎椎間盤突出合併脊椎移位，長期因大腿麻痛而無法入眠，經童綜合進行腰椎微創融合手術後，不僅大幅減緩大腿麻痛情形，也改善了失眠，讓患者重拾正常生活。

黃姓婦人身高僅158公分，體重卻高達110公斤，罹患糖尿病6年，4年前開始出現大腿麻、疼痛及走路無力感，且因大腿時常出現麻痛感，造成長期失眠，精神狀況也越來越差。

黃婦4年來做過復健及針灸治療，但效果不顯著，她更因看鄰居進行傳統手術後，不僅穿著笨重鐵背架，且還常喊說腰及大腿會疼痛，以及脊椎無力等情況，令她遲遲不敢到醫院看診。

後經朋友介紹，黃婦赴童綜合醫院微創中心接受治療，副院長徐少克確認患者因體重過重，致腰部支撐力不足，造成第3、第4與第5節椎間盤突出，合併脊椎移位，進行腰椎微創融合手術，術後住院5天即出院返家，情況也改善。

徐少克表示，傳統腰椎手術須從腰背正中央進入體內後，切斷腰椎後方兩側肌肉，及切除後脊突及椎板，容易致肌肉組織較大破壞及失血過多，整個脊椎後主樑也被切斷破壞，術後易產生背肌纖維與萎縮及脊椎無力鄰近節病變等後遺症。

腰椎微創融合手術，可從下背兩側進入腰椎，保持肌肉組織完整脊椎結構，也沒有破壞，術後不用穿笨重鐵衣，傷口小且失血少，術後患者復原較快和不痛，大多是5天內即可出院。

(中國時報)

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