科技加持 榫接數位化有成

2018年01月16日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

森林管理、傳統木工藝，在科技時代寫下新篇章！台大林管處與國立虎尾科技大學經過2年合作，利用空拍機調查松鼠危害森林情況；還建立400種榫接數位化模組，製作榫接動畫電子檔。

台大林管處長蔡明哲表示，與虎尾科技大學的合作，展現1加1大於2的成果，台大實驗林在森林知識與木材推廣，結合虎科大的專利跟技術，跨領域的合作爆發出火花，接下來會有更多人才培育與合作計畫的產生。

台大實驗林作業組協同水里木材實習利用工廠，與虎科大多媒體設計系副教授朱文浩，進行傳統榫接數位化合作案，迄今完成400種榫接數位化，並製成榫接製品動畫檔。

作業組與虎科大休閒遊憩系教授林俊男，進行漂流木多元利用規畫設計，賦予漂流木新生命，開發戶外休閒座椅及工藝品。

企畫組長衛強與虎科大飛機工程學系教授鄒杰烔合作，對森林資源與監測進行初步評估，以用空拍機進行森林資源調查，如樹高、鬱閉度、崩塌地變遷偵測及突發性土石災害，並調查松鼠危害森林的情況。

虎尾科技大學校長覺文郁表示，智能桌燈設計，利用國產竹材結合APP定時、觸控或手機控制開關、定時關機及統計用燈時間，帶給民眾省電智慧家具。台大實驗林與虎尾科技大學成果展，於溪頭自然教育中心，展示到2月10日。

(中國時報)