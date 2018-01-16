金姿伶拚上嘉大獸醫系

全台僅4所公立大學擁有獸醫系，北門農工畜產保健科學生金姿伶（中），以特殊選才的方式，錄取嘉大獸醫系，讓校方與有榮焉。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

全台大學獸醫系僅台大、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學有開設，北門農工畜產保健科應屆畢業生金姿伶，以特殊選才的方式，從全台30多位申請者中脫穎而出錄取，更是校方81年來首位考取嘉義大學獸醫系的學生。

學測、指考不再是考取大學的唯一管道，現行多元入學制度盛行，特殊選才就是方法之一，只要考生具備特殊才能，或是在校成績、競賽表現優異等，可由學校推薦申請，其中，嘉義大學獸醫系107學年度特殊選才招生名額僅1名，吸引全台30多位考生申請，錄取率僅3％。

這個名額由北門農工畜產保健科學生金姿伶獲得，更是校方創校81年來首位考取嘉義大學獸醫系的學生，成功考取讓金姿伶相當驚喜，尤其競爭者中不乏在全台高中職農業類技藝競賽中，獲得前5名的優秀學生。

金姿伶為台南七股大寮人，父親是焊接工人，母親則是幫忙家管，家中還有其他3位姊妹，雖家境並非相當優渥，但金姿伶一樣相當努力求學。國中時，因在網路上看到一段動保志工救援的影片，啟發她想要當獸醫師的志向。

金姿伶面對10位嘉義大學教授時，雖然有些緊張，但仍以清晰的思路、口語對答，展現自己的人格特質，獲得教授一致好評。金姿伶說，很開心能往夢想邁進，在上大學前，也會補強較缺乏的化學、英文科能力，增加自己的實力。

(中國時報)

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