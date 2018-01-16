美眾院挺台案 風大雨小

2018年01月16日 04:10 中國時報 沈呂巡

美國國會眾議院院會日前連續通過支持台灣的兩個有拘束力法案，就是規定台美高層可以互訪的《台灣旅行法》，及指示國務卿須發展協助台灣重獲WHA觀察員的策略案。總統府及外交部甚至總統的推特，都立即表示感謝，大陸外交部及官媒則強烈抨擊，謂「對台獨發出錯誤訊號」等。

美國國會支持台灣有年，相關法案議案恐上百，若說發出什麼訊號，這次恐怕還不夠強烈，因為兩案都是主席裁定無異議通過的。以前我們的國會友人有時故意反對如此裁定，而要求全院（435議員）投票，以顯示案子的強大支持及擴大聲勢。如這次的WHA案，是引用並修正2004年的同案而來，但當年此案是416對0票通過的。以前美國助我參與WHA的案子，眾院每年都是400多票對0票通過，但還是等到2009年兩岸關係改善之後，我們才成為WHA的觀察員。

記得最近一次眾院以票數顯示對我國際參與的支持，是2015年助我參加國際刑警組織案，內容一如這次WHA案，也有指示國務卿要就助我的策略作報告，票數達392比0，參院後來通過，總統也簽署，但最後還是無法使我參與。美國在國際組織中影響力的式微，從這次聯合國反對耶路撒冷地位改變案的票數就可以看出來，128比9，美國是9票之1。

故而此次的WHA案，即使一切完成，美也續全力助我，但兩岸關係若仍每況愈下，則我們參與WHA恐仍無緣。2004年WHA首度就我案投票，我所有可投票的邦交國一票未跑，還加上美、日2票，結果仍是25比133懸殊落敗，而當年大陸國勢尚不如今。

《台灣旅行法》從理論上說，一旦完成立法，美、台兩國總統就可以互訪。但天下事哪有這麼簡單，當年李登輝前總統訪美國康乃爾母校，國會兩院的案子是指名要求個案同意，而且參院是97比1、眾院396比0通過。但另外還有議員的聯名信，參院簽了76個議員，眾院達236個，均屬空前，所以行政部門不得不就範。如果兩院都只是無異議通過，聲勢恐就不同。

李登輝的訪美，若純就外交而言，確頗成功，但後來導致台海飛彈危機。今天《台灣旅行法》的文字事實上極其溫和，雖名為法律案，但有關互訪等規定，只是以政策聲明表「應當」如此，而非法律用語的「必須」如此，宗旨且係「鼓勵」互訪，而即使完成立法，是否或如何執行，仍要看行政部門。

馬政府時期，兩岸及台美關係都良好，就不需什麼法案，美國高層就可以頻頻來訪，包括閣員級的環保署長、次長級的副貿易代表、國務院商業助卿、大使級的不及備載。而我們部會首長訪華府，到他們相對應的美國首長辦公室拜會，我自己在駐美任內就陪同了好多位，還加上行政院副院長可訪美的先例。但現政府就任以來有多少實例？非靠法案不可嗎？

馬前總統也不需法案，也沒有李前總統的大動作及事後危機，就可以於任內回訪兩個美國母校。馬回哈佛及李回康乃爾我都親身參與，相較之下，馬獲得的禮遇似更多。

國會友人助我，極值感謝，但挺我法案仍應力求擴大效益，始不致浪費友人善意。如WHA案能否仿效當年亞銀案，以相關捐贈的美國會撥款案為籌碼，效力必大得多。我們駐美國會聯絡的同仁都是外交菁英中的菁英，盼不致因為最近外交高層的「反菁英論」，而影響續有的亮麗表現。（作者為前駐美代表）

(中國時報)