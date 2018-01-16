堅持錯誤無法負負得正

2018年01月16日 04:10 中國時報 段心儀

蔡總統剛上任就爭議不斷時，有位心理系教授斷言「她絕不會讓步」。因為「後任總統必以前任總統得失為鑑，馬以陳為鑑，所以凸顯自己的清廉；蔡以馬為鑑，必凸顯自己的堅持」。果不其然，眼見民調下跌，總統府被圍成監獄，軍公教勞農都要上街頭…，蔡總統依然堅持「別人不敢做的事，我們來做。」堅持廢核，霧霾台灣；堅持立法修惡，民主倒退；堅持去核心價值，教育失焦等，於是台灣被世界拋到腦後。

108課綱中以國中學生程度不足的理由，國文課綱降文言文比例，去傳統文化脈絡，歷史課綱則去中國史，完全無視於在中國大陸權力一統，快速崛起於世界，正亟思重建話語權的時候，台灣未經歷文革而僥倖保存完整的傳統文化，正是全球競逐時，台灣青年最重要的軟實力。又無視於大學生讀專業課目原文書時，平均英文字彙量需要1萬到1.2萬字，卻以學生程度不足的理由，調降英文字彙數。普高改為4500字，技綜高由4500字降為3500字。教育的目的不就是要提升學生程度、培養國際競爭力嗎？為什麼坐視學生程度下降，反而以降低教材的難度來掩飾教育政策的失敗？

107年申請入學甄試撞期問題也是。不但台大有25系排在同一天甄試，許多同學門、同屬性高的校系甄試時間也喜歡排在同一天。表面理由是科系多、時間緊迫不得不然，私底下大學都心知肚明，少子化時代先搶先贏，不容學生有太多選擇與思考，上焉者攸關大學科系排名，下焉者甚至攸關科系存亡。所以學生家長再跳腳，教育部只是虛晃一招。但問題僅止於家長和大學的拔河嗎？恐怕把問題看小了。

美國獨霸全球數十年，她能吸引全球人才為她所用是重要原因。今日人才的重要性更加凸顯，各國都不惜工本到全球各地搶人才。香港、日本、英國、美國等大學招生團穿梭於高中校園，許多學生拿了學測成績就拿到了國際名校的入學許可甚至獎學金。排名快跌落到200名外的台大，吸引力都已不再，何況其他？大陸大學國際排名躍升，未來出路又廣，今年已開放學測均標即可申請，外加提供高額獎學金，這對台灣學生沒有磁吸效應嗎？

大學想用撞期卡死學生選擇權，恐怕卡死的是台灣的競爭力。有選擇能力的學生紛紛外流，未來楚才晉用；沒有選擇能力的才留在國內，卻因為競爭力不足，低薪過勞成為常態。台灣教育的崩毀將帶來國力的崩毀。

事實上，蔡的「堅持」邏輯犯了致命的錯─馬因為「不堅持」「正確」的政策，所以負正得負，施政未見成果；蔡卻「堅持」「錯誤」的政策，正負還是得負，甚至會導致全面性的崩毀！馬已經失去「正正得正」的機會，但蔡能否掌握「負負得正」的樞紐，歷史在等待回應。

（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)