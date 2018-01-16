2018年01月16日 04:10 中國時報 周陽山

川普拒訪倫敦，不願為耗費鉅資、新完工的美國大使館舉行落成典禮，理由是他對歐巴馬總統當年將大使館搬離倫敦鬧區的決策十分不滿，拒絕為其背書。

其實，這是早在小布希總統時代就已做成的決定，但在大而化之、不明就裡的川普心中卻存在一個巨大的歐巴馬陰影，始終縈繞不去。因此，他只有不斷地以狀似果決的姿態，不分青紅皂白，鼓起愚勇，全盤否定前任總統的政績，一股腦要把歐巴馬留下的所有印記，全部擦去！

在過去1年裡，川普一心一意要推翻前任歐巴馬的所有重要決策，包括退出《巴黎氣候協定》、否決《跨太平洋夥伴協定》，以及拒斥歐記健保和移民政策。現在，則是怒氣指向倫敦的新大使館。

日前，他口不擇言將海地和非洲移民說成是「不堪入目的丐幫」（也有人譯為「鳥不生蛋」、「屎坑」或「下三濫」），引起了非洲54國的強烈抗議，連國際媒體都好奇，到底要如何才能將他的髒話翻譯得文雅一點。世人不禁起疑：美國人通過冗長複雜的程序和集體的政治智慧，宣揚美國政治體制的優越性，但竟然會選出這樣粗鄙無知的總統，實在不能不說是民主的奇蹟！

這也正反映出川普心頭最大的陰霾，也就是幾個世紀以來歐美種族主義者所擔憂的「白人的負擔」與「黑色的陰影」。希特勒如此，三K黨何其不然？至於川普本人則深恐後人指摘：這個無德又無行的白人總統，畢竟還比不上他的前任呢！這也是當今美國白人種族主義者的胸中塊壘和心頭忌恨。無怪乎，美國國會黑人議員連線主席里奇蒙指出，川普所主張的「讓美國再次偉大」，其實是「讓美國再次變白」！

但是，歐巴馬的這一頁卻是不可能抹去的歷史。這是美國200多年的白人統治史中不可繞過的一段黑色記憶，也是所有在美國的少數族裔不能不緬懷的「彩虹的回憶」。連奧斯陸的諾貝爾和平獎委員會當年都興奮不已，在他勝選不久之後，馬上就頒獎給當時尚無任何政績的歐巴馬。諾貝爾獎真正想說的是，連美國這樣一個種族衝突十分嚴重的國家，竟然也能寬大為懷，選出一位非洲裔的國家元首，實在是太難得了。

現在看來，當年該得獎的其實是美國選民，他們超越了長期以來種族歧視的藩籬，選出了一位黑人總統，也展現了真正的平等、自由與寬容。他們才是和平獎的真正得主！

但是，當今川普執政的時代，一切卻已急轉直下，呈現的是一個分裂、歧視與對立的美國，而且對世界各國怒目相向、頤指氣使、伸手要保護費。如果美國總統最後選擇告別族群寬容、民權平等和國際正義，回到民權運動以前的白人種族主義，橫徵暴斂，睥睨天下，當前川普現象所反映的白人的憤怒和強權的反撲，以及其他後續更加過分和暴戾的舉措，也就不足為奇了。（作者為金門大學教授）

(中國時報)