2018年01月16日 04:10 中國時報 王玉佩

立法院臨時會舉行院會對監委被提名人進行詢答，在立委詢問是否廢除監察院時，與會的6位監委被提名人中，皆異口同聲認為「應廢除」或「有條件廢除」，令人意外與錯愕。

監察院自1931年2月成立至今，已有將近87年的歷史，如此漫長的歲月中，無論是大陸時期或在台灣，監察院在糾彈不法、整飭官箴上，並非全然沒有讓人稱道的表現。

例如監察院於1952年1月通過彈劾時任中華民國副總統的李宗仁，理由是李宗仁代理總統期間「違法失職」。隨後，國民大會也在1954年第一屆第四次會議，通過「罷免李宗仁副總統」，這是中華民國憲政史上第一位被彈劾的副總統，也是首位遭罷免的副總統。

其次，1957年監察院因軍公教待遇問題，通過糾正行政院，但因行政院逾期回覆，監察院又決議約詢當時的行政院長俞鴻鈞，卻遭俞鴻鈞拒絕，監察院於是通過彈劾，將俞鴻鈞送由司法院公務員懲戒委員會議處，公懲會最後議決記俞鴻鈞申誡1次，此一懲處雖屬輕微，但對行政院長聲望打擊甚大，俞鴻鈞因而辭職。

副總統是國家副元首，行政院長則是全國最高行政首長，監察院既敢彈劾副總統與行政院長，可見已發揮「打老虎」的功能。儘管近年來，未見監察院對高層行政首長之彈劾，但基本上仍然時見糾正行政機關或彈劾官員之案例。若是以功能不彰就要廢監察院，顯然不盡公平。

田秋堇等人之所以贊成廢除監察院，無非是認同外界對監院功能不彰之批評，而監院之功能不彰實肇因監委的表現欠佳，亦即是監察院並非體制有問題而是監察委員的能力有問題，以監委之表現不佳而怪罪監察院，甚至主張廢除監察院，乃是倒果為因。

事實上，立法院多年來也備受國人詬病，批評議事效率太差者有之，嫌棄立委只會做秀不會議事者有之，甚至抨擊立委耍特權者有之，凡此林林總總，主張廢除立法院的聲浪何曾斷過，難道因為有人提議廢除立法院就真要廢除嗎？而以過去立法委員的不良表現，一旦監察院廢除，立法委員權力更大，立院會否變成憲政怪獸？

贊同廢除監察院的監委被提名人，無論是自命清高或是惺惺作態，都極其不妥。如果認為監察院無法摘奸發伏、為民伸冤，那就應該拒絕被提名，而非是一面說監察院該廢，另方面卻又想要擔任自己口中「無三小路用」的監委，難怪會被譏心口不一、言行相悖。

一個自覺「監委嘸效」的監委被提名人，顯然是將監委當做「食之無味棄之可惜」的「雞肋」，如此未來出任柏台御史豈能善盡職責？立法委員行使同意權時，對所有贊成廢除監院的監委提名人理該全數否決，讓其求仁得仁，否則勉強他們當監委，除了浪費民脂民膏之外，還有何意義？（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)