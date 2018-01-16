2018年01月16日 04:10 中國時報 主筆室

監委被提名人陳師孟正在上演穿越時空劇。立法院民進黨的委員分立監察院大門兩側，拱手躬身為禮，恭送身披夜行衣，腰配寶劍，一身勁裝的陳師孟，進入監察院。這時，監察院的銜牌淡去，顯現的名銜：錦衣衛指揮使院。

錦衣衛四出，首先抓捕當年立案偵辦陳水扁一家貪瀆案的調查局調查員；另一批人馬搜索拘捕偵辦陳水扁案的檢察官；接著，台北地方法院、台灣高等法院那些曾經裁定羈押陳水扁、判決陳水扁有罪的法官，都一一傳召到案。嚴查究辦他們誣陷陳水扁，硬栽陳水扁家有海角7億的大罪。罪名：國民黨的黨國餘孽罪。

陳錦衣衛指揮使另指揮一批錦衣衛，調閱郭瑤琪、其他民進黨或綠營官員的案卷，嚴令找出枉法裁判的任何蛛絲馬跡。一有，偵騎四出，錦衣衛立馬將那些調查員、檢察官、法官全都糾舉出來，公開問審。

馬英九的案子，錦衣衛指揮使當然要辦。曾經不起訴馬英九的檢察官、曾經判了馬英九無罪的法官，都思想有問題，必須找到錦衣衛指揮使院糾正，讓他們深刻理解，馬英九必須有罪。

錦衣衛指揮使配合黨產會，立刻全面查抄國民黨所有黨產。由錦衣衛進駐台北高等行政法院、台北地方法院，所有黨產會要查抄的東西，看誰敢不准予查抄。遇有空閒，錦衣衛又召集所有法官進行思想改造。令法官全面學習「民進黨轉型正義的精神」，學習錦衣衛指揮使的打擊黨國餘孽思想。

夜黑風高，錦衣衛指揮使面報總統府的「英主」，未來的法官、檢察官不容以考試晉用，應全面改由錦衣衛推薦，再由「英主」任命。如此，上命就可下從，民進黨執政就可品質保證，千秋萬世。

(中國時報)