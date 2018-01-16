蔡民調沉船 賴何去何從

2018年01月16日 04:10 中國時報 張景為

蔡英文的民調支持度如雪崩般不斷滑落，面對來自社會各界、乃至跨黨派的各種批判抗爭，她已成了被拒馬、圍牆、管制區和嘲諷包圍下的總統，墜落速度與淒慘程度，比馬英九在第二任時遭到的嚴酷衝擊，絕對有過之而無不及。這大概是她自己，包括民進黨，在歡慶當選時萬萬想不到的情況。但事與願違、形勢比人強，蔡英文會不會成為總統直選後首位「一任總統」？在政壇已經有越來越多的預測，也成為民進黨內不得不開始嚴肅面對的課題。

面臨如潮水般一波波的批判，以及如影隨形的各種抗議團體，蔡英文以高分貝喊話，說她不怕改革得罪人，不能怕得罪人就什麼都不做，「不然選蔡英文做什麼！」民進黨立委陳明文更絕了，他說，蔡總統是為了讓社會更進步而消耗個人的聲望，令人敬佩！蔡英文的回應很霸氣，也很自信，但其實是色厲內荏，典型的自我感覺良好；陳明文的幫忙解釋更是令人嘆為觀止，如此吹捧到肉麻爆表，真的也令人無言了。

世人皆知，改革比革命更難，但不是凡以「改革」為名，便取得絕對的正當性。改革除了目的正確之外，還要看時機、步驟、手段等各方面的處理與考驗，絕非一句「改革不怕得罪人」就取得通行證。以一例一休的反反覆覆為例，先是激怒了廣大的勞工，也得不到企業的支持，繼之以《勞基法》的再修法，又缺乏足夠的溝通以建立充分的共識，僅以一個空泛的改革概念，怎能服眾運行？又好比處理抗爭的昨是今非、雙重標準，令昔日的社運同志感到錯亂寒心，其間的改革價值與意義究竟又何在？

進一步來看，蔡英文所謂的「改革」目標與優先順序，究竟是為了討好哪些人？現在的兩岸僵局，維持現狀成了空話；陸客不來，觀光產業成了慘業；非核不缺電跳票，台灣陷入巨大的空汙狀態和能源危機等，如此該改革的沒改革，遇到爭議卻隱形不出的領導風格，讓人感受不出她的擔當與決斷，這樣還高唱改革不怕得罪人，豈不荒謬！

於是賴清德自然成為民進黨想繼續執政的希望王牌。基本上，閣揆是總統任命，如果整體政績好，兩人便互蒙其利，蔡英文連任當然機率大增，但政績不好時，究竟帳要算到誰身上？會不會開始切割？矛盾就會出來，像這次《勞基法》修法留下的後遺症，就是一個蔡、賴今後將如何切割責任的分水嶺。

說穿了，賴絕不是個一般的閣揆，他在黨內派系、獨派的淵源關係遠比蔡深厚，在黨的權力結構上，更是個始終與蔡形成競爭的關鍵。賴如果續任閣揆，蔡勢將賦予他2018大選輔選的重任，一旦選不好，蔡必會要賴負責下台。如果賴不願受制於此，他就須主動求戰新北市或台北市，以戰功累積競逐2020大位的能量與聲望，而且他若敢拚戰一搏，必將使黨內士氣大振，掀起全台連線氣勢；即使戰敗，也能贏得黨內敬重擁戴，為2020蓄積資本，好過他繼續擔任閣揆、屆時被「清算」下台不知所往。

總體上，蔡英文幾乎可確定會每況愈下，而深謀遠慮的新潮流勢將有所擘畫。賴清德處境雖然未必就比蔡英文輕鬆，但他是否會主動出擊，險中突圍，出戰台北或新北，開闢新格局，而由陳菊接任閣揆，此一發展趨勢，值得觀察注意。

(中國時報)