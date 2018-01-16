立院別把台灣變北韓

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中國時報
陳保基

16日立法院將通過《農田水利會組織通則》修正案，將水利會改為公務機關，在台灣存在近350年的農民團體─農田水利會將走入歷史，變為公務機關。在此呼籲立法院暫緩此案通過，因為這樣的改制會使農業水利灌溉制度瓦解，危及農業生產和糧食自給率，造成國安問題。建議以2年時間，由水利會、學術界和政府相關部門討論，提出改革方案，再來修正《農田水利會組織通則》，較為周延可行。

管理公共資源的組織，如台電、中油和自來水公司都是公司型態，以保持運作和災害復原的效率，如果改為公務機關，可以想像停電、停水的恢復會是怎樣的情況。農田水利會在維護農業用水和災後重建都有很高的效率。聯合國農糧組織積極推動農民參與式灌溉管理制度，若我國將水利會改為公務機關將違反世界潮流，而且一定無法有更好的效率。而將水利會的私有財產透過強勢修法變為公務機關所有，連徵詢會員都免了，除了北韓外，沒有任何一個政府會這樣處理私有財產的。

農委會一直主張灌區內外的農民要享有相同的用水權益，這是自欺欺人的說法，農地屬於灌區內，大部分為有水源和灌溉渠道完整的地區，反觀灌區外的農地大都在山坡地，缺乏水源，灌溉渠道無法到達區域，過去都由政府補助貯水池（塔）汗滴灌設備來解決，怎麼可能改為公務機關，馬上就能灌區內外同樣供水？如何做都沒說明，僅用口號供水，是開芭樂票。

全國17個農田水利會長，草案將15個會長延任2年4個月（超過1任為4年之半），這是地方自治史上最長的延任，更弔詭的是其中有13個水利會長已經任滿兩屆8年，立法院透過修法讓原本不得再任的會長再延任，這是主張民主的執政黨的提案，真是匪夷所思。在此誠懇呼籲15位會長，應該在今年5月底前重新選出新的會長，在選舉過程中向會員說明未來改革事項，這才是負責任和合理的改革，否則你們和通過法案的立法委員，將成為農田水利會的終結者、水利會財產的出賣者，歷史會記上這一筆，你們奉獻水利事業的功勞將一筆勾銷，為不公不義的延任案毀去一生的努力，值得嗎？

我接觸水利會業務已有12年以上，水利會需要隨時代調整其組織，強化其功能。最近和農田水利的學者專家討論，認為此次修法將是最壞的改革方式，將會破壞農田水利灌溉的功能和效率，我們再次沉痛呼籲立法院暫緩《農田水利會組織通則》修正案，否則將是台灣農業的災難。

（作者為農業委員會前主委）

(中國時報)

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