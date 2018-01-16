第四審法院 陳師孟開的

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中國時報

蔡英文總統補提名11名監委，立法院將行使同意權，以目前民進黨在立法院握有過半數的優勢下，預料應可全數過關。然而從近來這些被提名人在資格審查時的表現，不禁令人擔心我國監察制度，乃至於憲政體制的未來發展。

我國憲法按五權分立之精神，設行政、立法、司法、考試及監察五院之憲法機關，獨立之監察權為我國特有的憲政制度。從憲法賦予監委彈劾、糾舉及糾正等職權來看，除了監督糾舉政府不法，釐清政治責任歸屬之外，更具有摘奸發伏、整飭吏治，以及提供人民權益受侵害的救濟與保障等積極功能。

民進黨長期以來力主三權分立的政府體制，並且以廢除監察院為其修憲主張，照理對於監委提名應該是冷漠，甚至是讓監察院無法運作，例如陳水扁執政時因立法院不行使同意權，索性不再提名人選。不料民進黨再度執政後，嘴上堅持「廢監院」，但卻言左行右忙著「補監委」，遭外界質疑以國家名器進行酬庸。

當這些「準監委」在立院審查時被詢及此一問題，竟一字排開公然贊成廢除監察院，唱和執政黨的主張，連民進黨的立委都認為，「這是一個非常尷尬的境界」。如果監察委員不能服膺現有憲法體制的精神與秩序，又如何令人信服彼等對於國家的忠誠，擁有善盡憲法權責的能力與決心？更誇張的是，被提名的陳師孟甚至提出「廢物利用」說，自願充當「廢物」，民進黨還期許這些被提名人「發揮翻轉的力量」。這齣監委補提名大戲，只是在耍弄國人，已成為荒謬的憲政體制黑色喜劇。

此外，對於設立國家人權委員會的問題，多數被提名人也贊成未來監察院應該轉型為國家人權委員會。只是民進黨以往認為監察院設國家人權委員會不符「巴黎原則」的要求，而主張應設於總統府，陳水扁執政時設立「國家人權諮詢委員會」，即是實踐此一主張的取巧作法。

然而近來有許多國際學者專家，建議我國將國家人權委員會設立在監察院，民進黨似乎也有改變的傾向，而某位以往主張設於總統府的被提名人，也改弦更張認同此一見解。雖然這可視為知過能改之舉，但監察委員若是如此善觀風向改變立場，甚至揣摩執政者的心意，又怎能令人信服其有獨立行使職權的風骨與決心？

令人憂心的是，陳師孟語出驚人表示他將秉持「三分打老虎，七分打恐龍」的原則，上任後將專辦打綠不打藍的法官。且不說如此公然表露其政治立場已無法獨立行使監委職權，這種明目張瞻、毫無忌憚恫嚇法官，擺明著干涉司法獨立，儼然將監委職權凌駕司法之上，成為「第四審」法院，這樣的監委根本已成為摧毀憲政體制的劊子手！當糾彈不法的「御史」服膺的不是國家憲法，而是聽從政黨或執政者意志，他就只是「御」用「使」者而已。（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)

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