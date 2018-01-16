2018年01月16日 04:10 中國時報 廖咸浩

最近，這個笑話很紅：美國軍官很火大地問澳洲士兵：Did you come here to die?（你是來找死的嗎？）士兵很認真地回答說： No, sir, I came here yes-ter-die.（不，長官，我昨天到的）。兩者口音上的差別讓澳洲士兵以為to die意指today，而他說的yesterday在美國人耳中聽來又像yes, to die!（不，長官，我是來找死的！）

由這個笑話可知，語言雖是用來溝通的，但微小的歧異卻可能造成致命的誤會。

米開朗基羅受委託製作摩西的雕像時，根據拉丁俗文對聖經「出埃及記」的翻譯，為摩西頭上添了兩支角。原因是該翻譯描述摩西從上帝取得十誡之後，臉上「長角」。但其實這個字的引申用法是「發光」，但因譯者堅持忠於原意而譯為「長角」。不幸的是，在古代西方的認知裡，頭上會長角的就是魔鬼！原本美事一樁到頭來卻變成千古笑談。

真正致命的例子也俯拾皆是：

韓戰末期，臨津江聯軍陣地已經遭到中共解放軍大軍包圍，現場的英軍准將指揮官與美國籍聯軍指揮官通話時，表示：「事情有點棘手，長官」。英國人說話習慣低調，這樣描述已意味著大勢極為不妙。但聽在老美耳中，顯然情況並不很糟，因此沒有下令撤退。而這個誤解造成了韓戰史上最英勇但甚無必要的一役：650人死守陣地，殺敵上萬，但守軍最後只有39人逃脫。多年後檢討起來，論者謂當時如果陣地指揮官是美國人，他就會說：「長官，局面已經完全不可收拾啦！」，雙方的犧牲都可避免。

而一個動詞的用法則導致了十九世紀末義大利與衣索比亞的戰爭。原因是義大利想效尤其他強權殖民非洲，便在與衣國簽訂互相承認勢力範圍的條約時使了詐術。在衣國國語的版本中敘明衣國「可以」透過義大利進行外交，但在義大利文版中的用語卻是「必須」，等於把衣國變成為義大利的保護國。此舉讓衣國毀約，也讓義大利有藉口入侵衣國。但不幸的是，義大利竟在最後關鍵的一戰慘敗，成為歐洲永遠的笑柄。

更慘的例子發生在二戰末期。中途島一役之後，日本已呈敗相，西方為了減少自身損失，便要求日本立即「無條件投降」。但日本天皇因愛面子而遲不答應，因此，當時的首相鈴木貫太郎面對記者詢問是否「無條件投降」時，便只說了一個詞：「默殺」，意為「暫不予置評」，但不幸這個詞也有「輕蔑地置之不理」的意思。美國當局看到英譯之後勃然大怒，便快速決定了投擲原子彈。

語言的誤解，是否最近在台灣也發生過？比如文青說：「你是我心中最軟的一塊」時，意思會不會是「你是我心中最軟的一塊柿子」？失之毫釐，差之千里。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)