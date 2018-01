2018年01月16日 04:10 中國時報 廖咸浩

最近,這個笑話很紅:美國軍官很火大地問澳洲士兵:Did you come here to die?(你是來找死的嗎?)士兵很認真地回答說: No, sir, I came here yes-ter-die.(不,長官,我昨天到的)。兩者口音上的差別讓澳洲士兵以為to die意指today,而他說的yesterday在美國人耳中聽來又像yes, to die!(不,長官,我是來找死的!)

由這個笑話可知,語言雖是用來溝通的,但微小的歧異卻可能造成致命的誤會。

米開朗基羅受委託製作摩西的雕像時,根據拉丁俗文對聖經「出埃及記」的翻譯,為摩西頭上添了兩支角。原因是該翻譯描述摩西從上帝取得十誡之後,臉上「長角」。但其實這個字的引申用法是「發光」,但因譯者堅持忠於原意而譯為「長角」。不幸的是,在古代西方的認知裡,頭上會長角的就是魔鬼!原本美事一樁到頭來卻變成千古笑談。

真正致命的例子也俯拾皆是:

韓戰末期,臨津江聯軍陣地已經遭到中共解放軍大軍包圍,現場的英軍准將指揮官與美國籍聯軍指揮官通話時,表示:「事情有點棘手,長官」。英國人說話習慣低調,這樣描述已意味著大勢極為不妙。但聽在老美耳中,顯然情況並不很糟,因此沒有下令撤退。而這個誤解造成了韓戰史上最英勇但甚無必要的一役:650人死守陣地,殺敵上萬,但守軍最後只有39人逃脫。多年後檢討起來,論者謂當時如果陣地指揮官是美國人,他就會說:「長官,局面已經完全不可收拾啦!」,雙方的犧牲都可避免。

而一個動詞的用法則導致了十九世紀末義大利與衣索比亞的戰爭。原因是義大利想效尤其他強權殖民非洲,便在與衣國簽訂互相承認勢力範圍的條約時使了詐術。在衣國國語的版本中敘明衣國「可以」透過義大利進行外交,但在義大利文版中的用語卻是「必須」,等於把衣國變成為義大利的保護國。此舉讓衣國毀約,也讓義大利有藉口入侵衣國。但不幸的是,義大利竟在最後關鍵的一戰慘敗,成為歐洲永遠的笑柄。

更慘的例子發生在二戰末期。中途島一役之後,日本已呈敗相,西方為了減少自身損失,便要求日本立即「無條件投降」。但日本天皇因愛面子而遲不答應,因此,當時的首相鈴木貫太郎面對記者詢問是否「無條件投降」時,便只說了一個詞:「默殺」,意為「暫不予置評」,但不幸這個詞也有「輕蔑地置之不理」的意思。美國當局看到英譯之後勃然大怒,便快速決定了投擲原子彈。

語言的誤解,是否最近在台灣也發生過?比如文青說:「你是我心中最軟的一塊」時,意思會不會是「你是我心中最軟的一塊柿子」?失之毫釐,差之千里。(作者為國立台灣大學外文系教授)

