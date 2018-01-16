樂來越愛你 爵士樂原音重現

《樂來越愛你》電影交響音樂會，突顯配樂的主體性，也向電影夢工廠好萊塢致敬。電影配樂鋼琴家藍迪‧寇伯，將二度來台展現精湛琴藝。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導
《樂來越愛你》電影交響音樂會，突顯配樂的主體性，也向電影夢工廠好萊塢致敬。電影配樂鋼琴家藍迪‧寇伯，將二度來台展現精湛琴藝。（牛耳提供）

電影《樂來越愛你》囊括奧斯卡金像獎最佳配樂與最佳歌曲等6大獎項，電影交響音樂會也將再次演出，這次陣容更勝去年，在電影中以感人的爵士琴音擄獲影迷的原聲帶鋼琴家藍迪‧寇伯，將重返台灣舞台，他所組的「LA LA LAND」爵士樂團也將首次加入，帶著樂迷一起用音樂追夢。

藍迪‧寇伯率團來台

傳統歌舞片音樂的熱情活力，管弦樂的細膩情韻，爵士樂的即興風采，三者相融，正是《樂來越愛你》電影交響音樂會成功的重要元素。從開場時各路追夢者在公路上盡情高唱的歌曲 〈Another Day Of The Sun〉，蜜亞與賽巴斯汀在爵士餐廳眼神交會剎那的深情主題樂曲〈Mia & Sebastian’s Theme〉，渴望愛情的浪漫情歌〈City Of Stars〉，到都會靈魂樂歌手約翰‧傳奇與男主角萊恩葛斯林領銜的爵士樂團所演唱的爵士藍調歌曲〈Start A Fire〉，爵士樂在這次電影交響音樂會中佔足份量，這次也都將原音重現。

好萊塢配樂家陣容強

這次音樂會演出陣容堪稱2.0升級版，特別強調來自洛杉磯原汁原味的好萊塢電影配樂家們，其中擔任小號獨奏的韋恩‧伯格朗曾參與流行天后席琳‧狄翁，爵士歌后戴安娜‧克瑞兒的專輯錄製，也是2017年奧斯卡頒獎典禮的伴奏樂團成員；擔任貝斯演奏的凱文‧艾克斯特曾參與過好萊塢電影配樂150張以上的專輯錄製，都是一時之選。

《樂來越愛你》電影交響音樂會將於3月10日晚上7點在台南市立體育場演出，3月11日在台北國家音樂廳舉行2場。樂團由國家交響樂團擔綱演出。

(中國時報)

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