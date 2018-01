樂來越愛你 爵士樂原音重現

2018年01月16日 04:10 中國時報 趙靜瑜 /台北報導 /台北報導

《樂來越愛你》電影交響音樂會,突顯配樂的主體性,也向電影夢工廠好萊塢致敬。電影配樂鋼琴家藍迪‧寇伯,將二度來台展現精湛琴藝。(牛耳提供)

電影《樂來越愛你》囊括奧斯卡金像獎最佳配樂與最佳歌曲等6大獎項,電影交響音樂會也將再次演出,這次陣容更勝去年,在電影中以感人的爵士琴音擄獲影迷的原聲帶鋼琴家藍迪‧寇伯,將重返台灣舞台,他所組的「LA LA LAND」爵士樂團也將首次加入,帶著樂迷一起用音樂追夢。

藍迪‧寇伯率團來台

傳統歌舞片音樂的熱情活力,管弦樂的細膩情韻,爵士樂的即興風采,三者相融,正是《樂來越愛你》電影交響音樂會成功的重要元素。從開場時各路追夢者在公路上盡情高唱的歌曲 〈Another Day Of The Sun〉,蜜亞與賽巴斯汀在爵士餐廳眼神交會剎那的深情主題樂曲〈Mia & Sebastian’s Theme〉,渴望愛情的浪漫情歌〈City Of Stars〉,到都會靈魂樂歌手約翰‧傳奇與男主角萊恩葛斯林領銜的爵士樂團所演唱的爵士藍調歌曲〈Start A Fire〉,爵士樂在這次電影交響音樂會中佔足份量,這次也都將原音重現。

好萊塢配樂家陣容強

這次音樂會演出陣容堪稱2.0升級版,特別強調來自洛杉磯原汁原味的好萊塢電影配樂家們,其中擔任小號獨奏的韋恩‧伯格朗曾參與流行天后席琳‧狄翁,爵士歌后戴安娜‧克瑞兒的專輯錄製,也是2017年奧斯卡頒獎典禮的伴奏樂團成員;擔任貝斯演奏的凱文‧艾克斯特曾參與過好萊塢電影配樂150張以上的專輯錄製,都是一時之選。

《樂來越愛你》電影交響音樂會將於3月10日晚上7點在台南市立體育場演出,3月11日在台北國家音樂廳舉行2場。樂團由國家交響樂團擔綱演出。

