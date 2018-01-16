說書＋奏樂 葉怡均活龍活現

評書表演家葉怡均（左）在評書演出裡加入樂器演奏，以音樂和說書人對話，增添戲劇效果。（台北曲藝團提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

「相聲是兩岸共通語言，台灣人到中國尋找相聲的根源，而中國相聲在台灣則有更多新的可能。」台北曲藝團團長葉怡均，是台灣唯一師承中國評書相聲大師田連元的演員，今年起駐館中正紀念堂，定期舉辦專場表演，每月也將開放50位公益名額免費入場，讓更多觀眾欣賞評書之美，持續一整年。

葉怡均現年51歲，從事評書、相聲等口說藝術工作超過30年，也經常受邀前往中國大陸表演，她表示，相較於中國大陸的口說藝術市場，台灣的口說表演藝術有斷層危機。

葉怡均說：「中國各城市有評書、相聲專用的廣播頻道，讓民眾可以隨時隨地聽故事，市場比台灣大得多，台灣目前從事說唱表演藝術的專業人士少，觀眾也較為小眾，這一整年份的專場表演，除了推廣，也是給新秀舞台、發表新作，希望能讓技藝傳承和產業發展，都有良性循環。」

師承中國大陸評書四大名家之一的田連元，葉怡均說，這是個美麗的機緣，她在2007年邀請田連元來台演出之後，決心拜師學藝，要尋找這古老的說唱藝術根源，而謹慎收弟子的田連元，也多方探聽，才收葉怡均為徒。

然而，由於評書表演有東方傳統包袱，並不傾向女性表演者站在舞台上拋頭露面、開口點評時事，也因此長年下來少有女性表演者，葉怡均作為少數的女性評書表演者，傳承師藝，同時也為評書表演開創新的道路。

葉怡均說：「我的老師告訴我，他的故事文本我都可以拿來說，但是要以自己的方式表演，不能原封不動的挪用，因為男人和女人敘事的方式大不相同。」葉怡均表示，她首次嘗試在評書表演加入樂器演奏，「原本的北方評書沒有樂器演奏，但我加入音樂演奏和我對話，能讓說書的內容更生動，更有滋味和效果。」

台北曲藝團每月專場共分為《台北相聲大會》、《永遠的說書人》兩場，每月50位公益名額，可至臉書專頁報名。

(中國時報)

電影音樂會 歐美紅到台灣 情歌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。