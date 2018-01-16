說書＋奏樂 葉怡均活龍活現

2018年01月16日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

「相聲是兩岸共通語言，台灣人到中國尋找相聲的根源，而中國相聲在台灣則有更多新的可能。」台北曲藝團團長葉怡均，是台灣唯一師承中國評書相聲大師田連元的演員，今年起駐館中正紀念堂，定期舉辦專場表演，每月也將開放50位公益名額免費入場，讓更多觀眾欣賞評書之美，持續一整年。

葉怡均現年51歲，從事評書、相聲等口說藝術工作超過30年，也經常受邀前往中國大陸表演，她表示，相較於中國大陸的口說藝術市場，台灣的口說表演藝術有斷層危機。

葉怡均說：「中國各城市有評書、相聲專用的廣播頻道，讓民眾可以隨時隨地聽故事，市場比台灣大得多，台灣目前從事說唱表演藝術的專業人士少，觀眾也較為小眾，這一整年份的專場表演，除了推廣，也是給新秀舞台、發表新作，希望能讓技藝傳承和產業發展，都有良性循環。」

師承中國大陸評書四大名家之一的田連元，葉怡均說，這是個美麗的機緣，她在2007年邀請田連元來台演出之後，決心拜師學藝，要尋找這古老的說唱藝術根源，而謹慎收弟子的田連元，也多方探聽，才收葉怡均為徒。

然而，由於評書表演有東方傳統包袱，並不傾向女性表演者站在舞台上拋頭露面、開口點評時事，也因此長年下來少有女性表演者，葉怡均作為少數的女性評書表演者，傳承師藝，同時也為評書表演開創新的道路。

葉怡均說：「我的老師告訴我，他的故事文本我都可以拿來說，但是要以自己的方式表演，不能原封不動的挪用，因為男人和女人敘事的方式大不相同。」葉怡均表示，她首次嘗試在評書表演加入樂器演奏，「原本的北方評書沒有樂器演奏，但我加入音樂演奏和我對話，能讓說書的內容更生動，更有滋味和效果。」

台北曲藝團每月專場共分為《台北相聲大會》、《永遠的說書人》兩場，每月50位公益名額，可至臉書專頁報名。

(中國時報)