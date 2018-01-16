政治力控制華視人事－郭建宏反台獨 被酸「不知感恩」

2018年01月16日 01:18 中國時報 林淑娟 、 陳昱翰 報導

陳郁秀率華視董事反擊郭建宏。（粘耿豪攝）

華視總經理郭建宏11日遭公廣集團董事長陳郁秀羅織「7罪狀」及有1張發票的假帳，被董事會裁定「不適任」，3月1日起解除總經理職務。郭事後控訴民視董事長郭倍宏把黑手伸進華視。陳郁秀15日率華視董事施振榮、徐瑞希、張天立一起開記者會反擊，強調不管是黑箱作業或淪為「小民視」的指控，都是無稽之談。郭建宏則在律師陪同下前往台北地院遞狀自訴陳郁秀刑事誹謗。外界擔心華視淪為「小民視」、「台獨三台」？多慮了，因華視確定成台獨人士的新舞台，董事都承認政治力控制人事。陳郁秀對副總經理林秀霞老公是民視股東，自己又跟郭倍宏關係緊密，一級主管財務經理又是郭倍宏小姨子，這些陳郁秀都未說明。昨又爆董事想跟郭開節目遭拒。公廣集團都不能公平公開，還能奢望「台獨黑手」不要伸進來？下為陳郁秀、郭建宏說法，前者以陳、後者以郭替代。

一、不知感恩、被解職與政治力介入有關？

董事張天立：郭建宏不知感恩！他說被解職是政治力介入，但他當初的任命就是政治力介入的結果，他自己根本就是政治力介入的受益人，並非受害人，郭建宏無疑讓當初推薦他的人難堪。董事會未來將要求絕不能再有任何政治力的介入。

郭：若我是政治力介入的受益者，我就不會被換掉了。公道自在人心，來提告就是希望司法還我清白。：「說我不知感恩，我想請問，是不是因為我沒有接受你建議，和你的公司合作開節目，所以我就不知感恩？」

二、拔官

陳：1月11日董事會以10比5票數通過對總經理郭建宏和副總林秀霞不適任案，是多數決結果，非單一個人的意見。陳郁秀坦言與郭倍宏是舊識，但她尊重專業管理，對此澄清過多次。

郭：因擋了台獨大老、民視董事長郭倍宏屬意的人事案，阻礙其「台獨三台」的進程，沒被當「自己人」才遭拔除。多數決不代表公平正義，董事會難道不是由董事長控制？難道董事們不會受董事長影響嗎？

三、36年影視經驗的郭建宏不適任，在世大運搶功？

陳：華視現階段需要一位落實多元價值的的總經理，然郭建宏公共事務認知與經驗不足，才是他不適任的主因。郭建宏所指華視近年虧損已從3億降到1.67億，主因是轉播世大運收入與上半年沒開新節目有關，這是華視員工們一起努力結果，並非郭建宏的一人貢獻。希望未來能找到可以迎接新時代，並對於數位匯流有國際視野的新任總經理。

董事張天立：世大運兩位真正大功臣副總經理高武松、行銷整合經理劉俊麟都因不滿郭建宏搶功而離職。且華視一開拍郭建宏極力推的新戲，三個月出現巨額虧損，每個月平均虧損超過5000萬，他的經營績效好是真的嗎？經營上根本出現嚴重問題，無法控制與收拾。所以董事會很擔心，才必須做出相當程序的處理。

郭：我是帶著政績離開，「我帶領的華視，讓台灣看到了華視、也讓世界看到華視。」華視原本虧損3.35億元，董事會希望虧損能降到2.3億，這一年已把虧損降到1.67億元，通過董事會要求；任內找了余天、張菲開兩檔綜藝節目。

製播八點檔是為了符合NCC新播率規定，華視每開一個節目都是經過業務部、節目等單位組成的產銷會議通過，也送董事會同意且背書，一切都按程序來。現在電視台原本就做一檔戲賠一檔，華視身為公廣集團，難道不該為台灣影視開創新節目，讓老中青三代藝人可以發揮？這是公廣的使命。華視冷灶這麼久，就算收視破2也一樣會賠錢，現在賠了卻怪我一個人？且前任總經理就任期間，在沒有開任何新戲、新節目的狀況下，平均一個月就已虧損2000多萬。

轉播世大運原本評估僅賺兩、三千萬，最後賺七千多萬，雖然是我帶領的團隊，但從來沒有搶功，對內對外都是說「在陳董事長的帶領，與全體員工的努力下打了漂亮一仗」。我完全同意陳董事長說的，華視能降低虧損是團隊的努力，這也就證明我有領導能力，才能帶領團隊打出漂亮的一仗，成為11年來華視業績最好的總經理。說兩位主管因為我搶功而離職，根本欲加之罪何患無辭。

四、華視獨厚民視，付2000萬將國會頻道轉包給民視旗下子公司？

陳：已經向立法院報告澄清過此事，一切照程序，所以不再贅述。

郭：如果立法院認定合法，何以還會來函要求2018年不能再轉包給民視？

五、郭建宏對華視組織再造毫無績效？

董事張天立：郭建宏不懂網路，也不知道華視何去何從。在華視組織再造與轉型方面無任何績效。

郭：華視組織再造方面，已邀請董事長認可的專家來幫員工上課，每周三也跟董事長開會，所有事都跟她報告進度，什麼叫無任何績效？說我不懂網路，那為何張菲節目特別有網紅單元？《天才衝衝衝》也跟網路平台合作？

(中國時報)