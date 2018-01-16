吳申梅800萬打造《幸福》

蕭煌奇（左）為吳申梅量身打造新曲。

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中國時報
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吳申梅（右）在MV裡與男主角上演多場親密「床戲」。

吳申梅去年和蕭煌奇的經紀人莉莉簽約合作，近日推出台語專輯《咱攏要幸福》，除了邀蕭煌奇量身打造新歌，公司還大手筆砸800萬元製作、宣傳，如此重視首度合作，莉莉說：「吳申梅的音樂性、聲音辨識度都夠，也比較沒有唱傳統台語歌的包袱，第一張要先翻新她個人特色，所以下比較多預算。」坦言近期已有尾牙、商演等活動邀約，不擔心賠錢。

吳申梅日前拍新歌〈可愛戀花再會啦〉MV，製作人蕭煌奇到場探班，得知她在MV裡與男主角上演多場親密「床戲」，笑喊要導演給自己交代：「都沒安排過我『滾床』啦！」吳申梅聽聞後，立刻將MV裡的寵物貓抱給蕭煌奇，請愛貓代勞陪蕭滾床，逗得工作人員笑聲不斷。

錄音求好很龜毛

蕭煌奇探班MV時，樂得無事一身輕，「我今天無事一身輕，沒有人會來跟我『上訴』！」原來吳申梅在錄音室很龜毛，不停跟他撒嬌，「老師，我可以聽一下剛剛的嗎」、「老師，我可以再聽一次嗎！拜託」、「煌奇哥，我可以重唱嗎」。

吳申梅則表示，很佩服蕭煌奇工作時態度認真，從中午進錄音室到晚餐時間，屁股動也不動，中間只有2次起來上廁所，連晚飯都不吃，堅持錄到滿意為止；她笑說：「所以現在看到老師，第一句都是問『呷飽沒』！」吳申梅3月10日在台大體育館「後台咖啡」舉辦新歌演唱會，購票請上KKTIX查詢。

(中國時報)

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