2018秋冬米蘭男裝周－TOD’S胡一天米蘭 吸睛成新寵

因校園劇《致我們單純的小美好》而暴紅，大陸男星胡一天出席TOD’S秋冬發表會，帥氣小鮮肉迷倒全場。（TOD’S提供）

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中國時報
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名模Kendall Jenner出席TOD’S新品發表會，手拎白色WAVE包。（TOD’S提供）
TOD’S秋冬丹寧色登山設計感鞋款。（CFP）
TOD’S毛絨感鞋款充滿華麗感。（CFP）
TOD’S在米蘭男裝周發表秋冬新品，以丹寧、軍裝和絲絨3大元素詮釋優雅時尚。（TOD’S提供）

義大利精品TOD’S在米蘭男裝周發表秋冬新品，以丹寧、軍裝和優雅絲絨3大主軸詮釋男士時尚，品牌廣告代言人Kendall Jenner無畏網友譏她痘痘臉出席，以頭髮巧妙遮住臉上的痘子，在鏡頭展現自信，《致我們單純的小美好》大陸男星胡一天成米蘭時尚新寵，也帥氣登場增添亞洲星光。

Kendall在社群擁有千萬粉絲，曾坦言自己的皮膚常出狀況，不時為臉上長痘痘所苦。日前她出席金球獎走紅毯時，就被拍到臉上長滿痘子，在社群遭酸民揶揄，為此她霸氣回應：「別讓這些蠢事阻止妳！」這場活動義大利芭蕾舞者Roberto Bolle、德國男模Johannes Huebl也出席，詮釋正裝紳士的優雅。

TOD’S秋冬男士新品回歸品牌自在優雅的本質，以丹寧、軍裝和絲絨等3大元素詮釋時尚，並強調「義大利製造」的工藝精神。如將輕盈柔軟的手工皮革經過特別處理，打造形成丹寧一般的質地和觸感，感覺更加年輕有活力。

百搭的軍裝時尚向來是男人的最愛，戶外冒險的獵裝外套、鋪棉夾克搭配耐磨防滑的軍靴，不但時尚，且兼具戶外休閒的機能。而風格優雅的華麗絲絨外套和一雙舒適的TOD’S經典豆豆鞋，則是打造義大利貴族品味不可缺少的元素。

(中國時報)

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