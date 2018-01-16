叛逆設計挺勞工

PRADA秋冬黑靴露出品牌logo襪。（PRADA提供）

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中國時報
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PRADA在米蘭男裝周發表女裝，女裝比例逐年提升。（PRADA提供）
PRADA大秀以黑色尼龍工作服揭開序幕，展現叛逆時尚。（PRADA提供）
PRADA在米蘭男裝周發表男女裝，秀場猶如一座大型倉庫。（PRADA提供）
PRADA找來工業設計與建築大師一起打造新系列，左起Konstantin Grcic、Ronan Bouroullec、Miuccia Prada Jacques Herzog、Pierre de Meuron。（PRADA提供）
PRADA秀上模特兒配掛工作證，並大膽採用異色、異材質拼貼。（PRADA提供）
PRADA秋冬出現白色手提尼龍包。（PRADA提供）

擁有政治學博士文憑的Miuccia Prada，作品總是發人深省，尤其她曾是共產黨員，經常以反叛顛覆的思維詮釋流行時尚，更是讓人玩味再三。PRADA於米蘭男裝周發表2018年秋冬男女裝，以品牌經典的黑色尼龍包貫穿整個服飾系列，展現Miuccia式的叛逆反骨。

PRADA將大秀伸展台打造成一座推滿貨櫃和箱子的倉庫，秀一開場，即以一系列黑色尼龍工作服揭開序幕，模特兒脖子掛著上班族和勞工階級配戴的PRADA Logo工作證，就連大衣胸口也配掛大頭照和Logo，藉此向所有上班族及勞工受薪階級致敬。

PRADA的經典尼龍包，背後有個迷人的故事。1984年，Miuccia Prada放棄政治理想返家接掌家族事業，她將反叛思想融入設計當中，採用看似平凡廉價、象徵「無產階級」的尼龍材質打造後背包，結果一炮而紅，尼龍包拉抬成為奢華精品的尊貴象徵，與香奈兒菱格紋包、愛馬仕柏金包等高級名牌皮包等齊。自此，黑色尼龍成為PRADA的經典元素。

Miuccia Prada在後台接受採訪時指出：「我喜歡黑色尼龍，對它的熱愛未曾減少！」因此她邀請Rem Koolhaas、Herzog & de Meuron、Konstantin Grcic等工業設計和建築大師，聯手打造黑色尼龍系列。

(中國時報)

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