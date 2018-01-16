皮卡、越野車 MAN味爆發

2018年全球第一場重量級車展Detroit Auto Show本周在美國底特律開展，皮卡（PICK-UP）、越野車是當紅炸子雞，充分展現拓荒者精神。福特預告2019年推出換上2.3L EcoBoost新引擎的中型皮卡RANGER；賓士大改款G-CLASS搶在6月上市，為了展現強悍的越野DNA，還特別製作出全球最大「琥珀」，將1979年推出的首款G-Class封在其中，重現侏儸紀電影氛圍。 皮卡在車界是硬派象徵，龐大的車身、肌肉感的線條、優異的越野性能，加上高人一等乘坐感受，在美國相當普遍，台灣近年也因客貨兩用車法規解禁而熱賣，FORD RANGER在台銷售成長超過40%。但在美國，全尺寸大型皮卡才是主流，雪佛蘭今年就為其百年歷史推出2019年式Silverado；不過中型皮卡自2014年起，短短4年成長84%，福特此時推出新款RANGER，即看中市場趨勢，新車引擎排量略減，但更能符合日常及休閒之用。G-Class傳承越野DNA 1997年賓士與《侏儸紀公園》合作一舉打響M-Class的知名度，而賓士1979年首度發表的越野車G-Class，該車系在2年多前也參與《侏儸紀世界》電影拍攝，飾演馴龍師的Chris Pratt在叢林中追逐帝王暴龍，開的就是G-Class，此車系至今已賣出超過30萬台。 G-Class自1979年首次發表至今將近40年，雖然歷經數次改款，但改變都不大，這次賓士大張旗鼓，顯然對新世代G-Class寄予厚望，從「琥珀」即暗示第一代G-Class的DNA將被完整保留；外觀包括凸出的保護條、尾門備胎、和車頭特有的立體方向燈等經典元素都被完整保留，內裝最大特徵就是助手席前方把手，而圓形頭燈造型被空調出風口借用。豐田發表跨界休旅 此外，豐田將發表Lexus LF-1 Limitless concept跨界休旅概念車，外界認為它可能是以BMW X6或是Mercedes-Benz GLC Coupe為競爭對手的跑車化休旅車，不過也有一說會作為新旗艦的定位，這又可能會與Audi去年在底特律車展首演的Q8 Concept並預告今年將上市的量產版Q8遇上。
底特律車展小檔案
最早自1907年開展，至今已111年，除了1943年至1952年因第二次世界大戰停辦，其餘時間每年舉辦1次，且自1989年開始改稱為北美國際汽車展，不過仍被慣稱底特律車展。今年展期自1月13日至28日，將有750款展車，預計吸引80萬人次觀展。（陳大任）
(中國時報)