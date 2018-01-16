皮卡、越野車 MAN味爆發

2018年01月16日 04:10 中國時報 陳大任 報導

賓士在底特律車展展出世界上最大「琥珀」，歷經90天才製作完成，裡面封的是1979年的G-Class，總重將近50噸，意味著新一代G-Class將傳承強悍的越野DNA。（Mercedes-Benz提供）

好萊塢巨星阿諾史瓦格（右）受邀為新款G-Class底特律發表站台，左為賓士總裁迪特蔡斯。（法新社）

G-Class將與新款S-Class一樣可以選配2片12.3吋顯示器以替代傳統儀表板，從駕駛座前方一直延伸至中控台上方。（Mercedes-Benz提供）

福特展示2019年式Ford Edge ST，配備全時四輪驅動及同級車中最強的V6引擎，搭配快速換擋8速變速箱及ST-tuned運動懸吊，具備優異的操控性能。（路透）

福特新款限量版野馬Mustang Bullitt，不僅換上5.0L V8引擎，還擁有475hp和420lb-ft最大動力，此車為紀念1968年Mustang GT fastback與已逝巨星史提夫麥昆一起出演獲獎電影《警網鐵金剛Bullitt》的限量版，福特也很有心，邀請麥昆孫女莫莉與同為第三代的Mustang Bullitt拍了一段短片。（法新社）

雪佛蘭在底特律車展發表2019年式Silverado，以紀念卡車發展百年歷史，鋼製底盤加入鋁合金材料，並為越野功能重新設計懸吊，同時開發各種配件，一共有8款車型。（美聯社）

2018年全球第一場重量級車展Detroit Auto Show本周在美國底特律開展，皮卡（PICK-UP）、越野車是當紅炸子雞，充分展現拓荒者精神。福特預告2019年推出換上2.3L EcoBoost新引擎的中型皮卡RANGER；賓士大改款G-CLASS搶在6月上市，為了展現強悍的越野DNA，還特別製作出全球最大「琥珀」，將1979年推出的首款G-Class封在其中，重現侏儸紀電影氛圍。 皮卡在車界是硬派象徵，龐大的車身、肌肉感的線條、優異的越野性能，加上高人一等乘坐感受，在美國相當普遍，台灣近年也因客貨兩用車法規解禁而熱賣，FORD RANGER在台銷售成長超過40%。但在美國，全尺寸大型皮卡才是主流，雪佛蘭今年就為其百年歷史推出2019年式Silverado；不過中型皮卡自2014年起，短短4年成長84%，福特此時推出新款RANGER，即看中市場趨勢，新車引擎排量略減，但更能符合日常及休閒之用。G-Class傳承越野DNA 1997年賓士與《侏儸紀公園》合作一舉打響M-Class的知名度，而賓士1979年首度發表的越野車G-Class，該車系在2年多前也參與《侏儸紀世界》電影拍攝，飾演馴龍師的Chris Pratt在叢林中追逐帝王暴龍，開的就是G-Class，此車系至今已賣出超過30萬台。 G-Class自1979年首次發表至今將近40年，雖然歷經數次改款，但改變都不大，這次賓士大張旗鼓，顯然對新世代G-Class寄予厚望，從「琥珀」即暗示第一代G-Class的DNA將被完整保留；外觀包括凸出的保護條、尾門備胎、和車頭特有的立體方向燈等經典元素都被完整保留，內裝最大特徵就是助手席前方把手，而圓形頭燈造型被空調出風口借用。豐田發表跨界休旅 此外，豐田將發表Lexus LF-1 Limitless concept跨界休旅概念車，外界認為它可能是以BMW X6或是Mercedes-Benz GLC Coupe為競爭對手的跑車化休旅車，不過也有一說會作為新旗艦的定位，這又可能會與Audi去年在底特律車展首演的Q8 Concept並預告今年將上市的量產版Q8遇上。

底特律車展小檔案

最早自1907年開展，至今已111年，除了1943年至1952年因第二次世界大戰停辦，其餘時間每年舉辦1次，且自1989年開始改稱為北美國際汽車展，不過仍被慣稱底特律車展。今年展期自1月13日至28日，將有750款展車，預計吸引80萬人次觀展。（陳大任）

(中國時報)