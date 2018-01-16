科隆家具展 回歸極簡風

2018年01月16日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

Anton Hendirk Denys所設計「泡棉柵欄」，以輕量柔軟作為房間隔板，不影響光線及視野，作為私人空間已足夠，不像傳統牆壁讓人窒息壓迫。（imm cologne提供）

為建築大師Ferdinand Kramer的120冥誕， e15以他1951年為可口可樂設計的作品為原型推出棋盤邊桌，台灣MOT CASA引進。（翻攝自e15臉書）

設計師Daniel Rybakken為artek設計的124°鏡子相當簡約純淨，也在科隆展登場，台灣MOT CASA引進。（翻攝自artek臉書）

法國品牌Linge Roset科隆展強打雙人組Ronan與Erwan Bouroullec的Clouds壁飾，訴求讓家有不同表情。（翻攝自Linge Roset臉書）

德國頂級家具Rolf Benz今年推出大器卻不失圓潤感的RONDO沙發。 （翻攝自Rolf Benz臉書）

以色列設計師Yohay Alush的戶外家具系列「夜行動物」，以神祕的野生動物為概念，有發熱台、腳踏墊及燈具設計。（imm cologne提供）

居家綠化日漸流行，以天然藤蔓編製的設計家具愈來愈多。（imm cologne提供）

邁入70屆歷史的國際3大家具展之一的「科隆家具展」（imm Cologne trade fair），於昨（15）日開幕。隨著科技的日異月新，居家環境也打破既定枷鎖，突破以往的認知，「矛盾和翻轉」是近年家具發表的趨勢。另一方面，「極簡」風格的推崇趨勢上升，比起更多的裝飾性，人們更喜歡有秩序的簡單感。

「拒絕享受，而是享受節省」，成為今年科隆家具展的指標主題，完美的居家不該具有任何多餘元素；例如走進一間客廳，只有兩把椅子、一張桌子，桌上再放一個花瓶，即能達到美學平衡，更多的擺設，意味帶來更多的打掃需求，這也是傳統北歐家具的理念。而近年不光是北歐，來自法國的Ligne Roset、Freistil等傳統品牌，也逐漸發展這樣的風格。

此外，曾在2005年間廣為流行的「Boho chic」波希米亞風，近年也有趨勢回歸，該風格以配件及紡織品居多，除了混合元素，也是沒有規則的自由搭配；例如再簡單的皮革沙發，旁邊擺上一件民族風的地毯，就能輕易為生活帶來變化，被認為是極簡風的好幫手。

「Ultra Violett」和「Heart Wood」被命為是本季的重點色彩，透過與天然植物的結合，綠色風格在居家環境愈顯重要，綠化仍是一個強勁的主題，也反映更大的環保意識，其配色在地毯及窗簾的發揮都能相得益彰。

在浴室中使用陶瓷和大理石元素，過去是中產階級的一種地位象徵。今日談到這些建材，仍有堅實耐用的優良印象。「永續發展、持續耐用」愈發受到設計師青睞，大理石不僅在浴室中使用，在咖啡桌、長凳等家居飾品表現也不俗。而本屆科隆家具展的室內設計，也特別以大理石作為主要元素。

(中國時報)