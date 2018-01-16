2018年01月16日 04:10 中國時報 鄭順聰

國、高中共讀了六年的和尚班，修遠一見女生就害羞，人縮到角落，輕輕靠著書櫃，三格排不滿的書，散亂散亂的。望著兩位新生初見面的青澀模樣，社長苦苦地笑了：「你看，大一就是清純，多麼美好啊！不像我們都老。」

叫我鈐字

修遠回到書桌前，逗上耳機按下START，交響曲再度磅礡輝煌，絃樂急轉直落，音階挾持調性盤旋而下，從武嶺四村盤下柴山再轉入學生活動中心，劇降至最底層的半圓形廣場──這座海螺形內核建築，尖端立地，迴環走廊穿繞鏤空的內在，廊燈昏黃，領著修遠步過一格格社團辦公室，如和尚持燈如豆、袈裟過石窟，門牌的POP字轉經輪：登山社、羅浮群、電影研究社、辯論社、颱社、古典音樂欣賞社、合唱團、國樂社、文社︰ 「下屆社長就是你了。」

猶如老掉牙的青春電影，修遠覺得這話似曾相識。

社團辦公室約三坪，修遠趺坐綠色地毯，望向小方几另一頭的學長們，最高最帥的是中文系的假山學長，其旁也是同系學長，學養氣質不凡，大家都叫他書卷窗。還有個外文系學長邃眼厚唇，彷如希臘柱頭的芼莨葉。然而，文社社長讀的是數學系，青春痘在他臉面無所不冒，傻笑起來帶著雨撒芭蕉的肥厚氣，早該交棒的他，因大二社員人數是零，多撐了一年。

「下屆社長就是你了。」

四位學長八粒眼睛，圍繞著修遠，再轉向其旁的女孩，銀框眼鏡雞蛋圓，背脊坐得挺直，舒展的手真優雅，氣質空靈，音樂系的：

「鈐字，你該喚我的筆名『鈐字』」。

「錢子？你有很多錢？」修遠疑惑。

「虧你參加文社還不知道『鈐』這個字？鈴鐺的『鈴』省卻最後一點，彷若鈴鐺缺了鈴舌，啞了，得用心來聆聽」。

「那個那個……要怎麼寫啊？」修遠搔了搔頭。

鈐字鈴鐺般笑盈盈，自牛仔吊帶裙胸口抽了張吸油面紙出來，持極細原子筆寫下「鈐字」，遞給修遠。

「喏，你要好好照顧我的名字，不可以丟掉喔！」

「哈哈……會的會的……我會好好照顧那個那個字的……。」

「我再說一次，ㄑㄧㄢˊ，跟前方的前同音，意思是蓋印章，你要把我戳印在心喔！」

國、高中共讀了六年的和尚班，修遠一見女生就害羞，人縮到角落，輕輕靠著書櫃，三格排不滿的書，散亂散亂的。

望著兩位新生初見面的青澀模樣，社長苦苦地笑了：

「你看，大一就是清純，多麼美好啊！不像我們都老了。」

「當初我們也很菜、也很清純啊！」假山學長說。

「人老了，愛情也老了，讀到大三，再怎麼美好都會黯澹啊。」社長說。

「學弟面前不要說這種洩氣話。」假山學長說。

「怎麼能夠不洩氣！我都要跟她分手啦！」社長說。

「你們不是好好的嗎？」芼莨葉學長說。

「哪有好？每次見面就吵！約時間吵！晚餐吃什麼也吵！讀什麼書也吵！學校每一個角落我們都吵過了！要破金氏世界記錄了！」社長沮喪地說。

「最好是啦！敢情吵到我們西子灣海底？」假山學長故意問。

「有啊！有啊！有次在海灘吵得超兇的！我跳進海水中！好冷啊！」社長苦瓜臉。

「那我斷言，你們是星座不合。」芼莨葉學長評判。

「哪有？她獅子我白羊的，星座書都說我們是最佳戀人。」社長反駁。

「要不要去看看前世今生！You know！我有去找靈媒通靈過喔！她說我上輩子是英國貴族，女友則是女僕，和我打破階級的鴻溝來相戀，不幸家人反對，我們自盡殉情。這輩子啊我們要來團聚相戀，彌補上輩子的遺憾，這就是destiny。」芼莨葉學長說。

「那你幫我介紹靈媒，我也要去前世今生一下。」社長說。

「各位，今天迎新，回到正題好不好！」書卷窗學長插話了。

「對不起，唉，對不起，我心情實在太糟，唉，讀數學系竟解不了題，困在愛情的方程式裡頭……」社長趨近修遠身旁，從書櫃拉出一堆刊物，開本大小不一：「學弟學妹，這裡有我們的社刊《人工島》，想讀就拿回去讀……唉！真是對不起，依照傳統應該一年出一本的，去年斷掉了，是我的錯！是我的錯！是我這個社長沒用！真沒用！學弟，修遠學弟，你要延續文社的優良傳統，想辦法再出一期啊！」社長說。

「請問學長，我們的社刊為何要叫『人工島』？」修遠問。

「『人工島』啊……好像是引某個作家的名言，說這個世界上，人人都是人工島，好像是這樣的。」社長回答。

修遠隨手翻出社刊，封面顏色有大紅、毛邊藍、骨白，六期中獨缺第四，翻開第一期的封面，扉頁印上一行字：

No man is an island.

搬入墓穴

社團活動結束後，修遠繞出昏黃的活動中心，走柏油路盤上柴山回武嶺四村，走進最裡側最陰溼的4101室，丟下背包，到浴室盥洗發洩完，打開檯燈照亮一角，耳機如藤纏繞而上，絃樂與銅管在定音鼓的催逼下，音場澎湃激昂，隨即掉入下一樂章，低迴嗚咽：

「喂，修遠！修遠！」港立翹起椅子呼叫。

「怎麼了？」修遠逗下耳機。

「我覺得，我覺得……」港立欲言又止。

「有屁快放啦！」修遠不耐煩。

「我覺得我們好像住在墓穴中。」港立說。

「墓穴？怎麼說？」修遠問。

「趁今晚學長說回家沒住寢室，有事要跟你商量。」港立踩過鋪在地板上的半濕濡瓦楞紙板，與修遠站在門扇前，面對一張紙。

「這幾天我去其他寢室觀摩，還專程敲門進去拜訪，每間都好臭好臭，裡頭有一堆沒洗的襪子，吃剩丟在垃圾桶內的泡麵，還有捲捲的鳥毛味，反正臭味很臭就是。而且，每間都比我們的亂，亂到無法無天。更不要說生活作息？其他寢室的人說，他們晚上九點正開始熱鬧，沒有人關燈的，每天吃宵夜打電動亂聊到天亮，還有帶女朋友去的，嘿嘿……反正！整座柴山的宿舍，最嚴格最不合理的就是我們4101啦！」港立說。

「學長的規定是不太合理。」修遠說。

「修遠，你個性溫和好說話，我是想要罵『幹』啦！」港立說。

「這樣啊……」修遠盯著門扇的那張紙，兩側打著整齊的小洞，耳畔響起點矩陣印表機嘎吱嘎吱拖長聲，淡墨字體邊緣長出鋸齒，橫線條如最細的刀刃劃開空白，下頭有三人的親筆簽名。

「我越想越不爽，不能因為我們是學弟，就這樣欺負我們啊！」港立說。

「說欺負沒那麼嚴重啦！但學長真的是怪怪的，不好溝通。」修遠說。

「什麼不好溝通？根本就是無法溝通！你想想看，我們已經是大學生了，怎麼把我們當三歲小孩管……」港立隨即進入抱怨狀態，喋喋不休，修遠早已習慣，遂盯著那張矩陣印表紙，回想起開學的前一天，媽媽將行李與棉被扛上車，爸爸發動小貨車，從田野中的家工廠出發，走省道至逃城上交流道接高速公路，離開晃遊地，往高雄而來。

沿路的景緻與童年印象一般無二，然而，此次不是要拜訪親戚或到五金街尋機械零件，更非到百貨公司頂樓坐雲霄飛車──修遠即將在高雄住四年，到那背山面海的西子灣──小貨車逕直駛上武嶺四村，爸爸熟練地將行李卸下，扛進寢室，與洪更生學長打過招呼後，媽媽隨即抽出抹布搬來水桶，將床鋪、衣櫥、桌椅擦拭得纖塵不染，安頓妥當後直屬學姊恰巧來敲門，領著修遠一家走逛導覽校園……倏忽就黃昏了，在盤旋的山路步行，攀生於岩壁的翠樹掩映，整座柴山將暗未暗，天色如電視播映殆盡的黑白雜訊，灰樸黯澹。最後，爸媽將修遠交給學校，出生以來第一次遠別，貨車空蕩蕩，回到沒有兒子的家。

早不記得初夜睡得如何，只記得，港立滿頭大汗，忙著搬上搬下整理至半夜，洪更生學長踱步來回，喃喃背誦著：「我所思兮在太山，欲往從之梁父艱，側身東望涕霑翰……」

隔日，怪怪的學長就把兩位學弟找來，拿出寢室公約，上頭寫著：

▼宿舍公約

1.寢室內請保持安靜。

2.不准在寢室內飲食。

3.晚上九點準時關燈。

菜鳥是沒有選擇的，修遠與港立乖乖畫押。

開學過了個把月，港立早萌生不滿，只要洪更生學長不在就向修遠抱怨，罵他是鐘樓怪人，又像個太監管來管去的，立下這寢室三公約，根本是三寶太監鄭和，私下叫他是「三寶學長」。

「你看這個人根本是個變態，連宿舍公約的排列與字數都要整整齊齊……」港立對著門扇抱怨許久，累了，肚子咕嚕叫，修遠想吃泡麵，兩人一拍即合，快步到宿舍地下室福利社買泡麵，櫃檯小姐暫將小說《俏郎君有請》擱放一旁，邊打發票邊找錢。高雄的冬天總算有點寒意了，兩人用電壺燒開水，倒入泡麵的保利龍碗中，蒸騰出活色生香，港立笑了，露出那一排牙齦，修遠搓了搓手，將相連的免洗筷一分為二……沒有學長的夜晚，寢室盈溢著調味包、精鹽，還有麵在熱水中泡軟的防腐劑味。兩人吸食得漱漱作響，修遠的熱湯上頭漂浮著乾蔥與魚板，蝦子雖小卻能在口中幻化幾秒鐘的海洋鮮腥，港立買的是紅燒牛肉麵，料理包先壓碗蓋上煨熟，三分鐘後撕開包裝將大塊牛肉倒入，濃厚飽足。食慾是無底洞，修遠泡麵才吃到一半，港立的碗底已朝天，溜去福利社再買一包，櫃檯小姐才翻開《愛在禁區》……可樂灌完，打了個飽嗝，既然學長不在，過九點當然不關燈，兩人聊得無邊無際，入夜的西子灣送上海風，雖在宿舍最邊角且緊鄰山壁，浪濤聲依然送了進來，往書桌、樓梯、床上刮捲，兩人迷迷糊糊燈也沒關就睡著了。（待續）

(中國時報)