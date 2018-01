2018年01月16日 04:10 中國時報 鄭順聰

國、高中共讀了六年的和尚班,修遠一見女生就害羞,人縮到角落,輕輕靠著書櫃,三格排不滿的書,散亂散亂的。望著兩位新生初見面的青澀模樣,社長苦苦地笑了:「你看,大一就是清純,多麼美好啊!不像我們都老。」

叫我鈐字

修遠回到書桌前,逗上耳機按下START,交響曲再度磅礡輝煌,絃樂急轉直落,音階挾持調性盤旋而下,從武嶺四村盤下柴山再轉入學生活動中心,劇降至最底層的半圓形廣場──這座海螺形內核建築,尖端立地,迴環走廊穿繞鏤空的內在,廊燈昏黃,領著修遠步過一格格社團辦公室,如和尚持燈如豆、袈裟過石窟,門牌的POP字轉經輪:登山社、羅浮群、電影研究社、辯論社、颱社、古典音樂欣賞社、合唱團、國樂社、文社︰ 「下屆社長就是你了。」

猶如老掉牙的青春電影,修遠覺得這話似曾相識。

社團辦公室約三坪,修遠趺坐綠色地毯,望向小方几另一頭的學長們,最高最帥的是中文系的假山學長,其旁也是同系學長,學養氣質不凡,大家都叫他書卷窗。還有個外文系學長邃眼厚唇,彷如希臘柱頭的芼莨葉。然而,文社社長讀的是數學系,青春痘在他臉面無所不冒,傻笑起來帶著雨撒芭蕉的肥厚氣,早該交棒的他,因大二社員人數是零,多撐了一年。

四位學長八粒眼睛,圍繞著修遠,再轉向其旁的女孩,銀框眼鏡雞蛋圓,背脊坐得挺直,舒展的手真優雅,氣質空靈,音樂系的:

「鈐字,你該喚我的筆名『鈐字』」。

「錢子?你有很多錢?」修遠疑惑。

「虧你參加文社還不知道『鈐』這個字?鈴鐺的『鈴』省卻最後一點,彷若鈴鐺缺了鈴舌,啞了,得用心來聆聽」。

「那個那個……要怎麼寫啊?」修遠搔了搔頭。

鈐字鈴鐺般笑盈盈,自牛仔吊帶裙胸口抽了張吸油面紙出來,持極細原子筆寫下「鈐字」,遞給修遠。

「喏,你要好好照顧我的名字,不可以丟掉喔!」

「哈哈……會的會的……我會好好照顧那個那個字的……。」

「我再說一次,ㄑㄧㄢˊ,跟前方的前同音,意思是蓋印章,你要把我戳印在心喔!」

「當初我們也很菜、也很清純啊!」假山學長說。

「人老了,愛情也老了,讀到大三,再怎麼美好都會黯澹啊。」社長說。

「學弟面前不要說這種洩氣話。」假山學長說。

「怎麼能夠不洩氣!我都要跟她分手啦!」社長說。

「你們不是好好的嗎?」芼莨葉學長說。

「哪有好?每次見面就吵!約時間吵!晚餐吃什麼也吵!讀什麼書也吵!學校每一個角落我們都吵過了!要破金氏世界記錄了!」社長沮喪地說。

「最好是啦!敢情吵到我們西子灣海底?」假山學長故意問。

「有啊!有啊!有次在海灘吵得超兇的!我跳進海水中!好冷啊!」社長苦瓜臉。

「那我斷言,你們是星座不合。」芼莨葉學長評判。

「哪有?她獅子我白羊的,星座書都說我們是最佳戀人。」社長反駁。

「要不要去看看前世今生!You know!我有去找靈媒通靈過喔!她說我上輩子是英國貴族,女友則是女僕,和我打破階級的鴻溝來相戀,不幸家人反對,我們自盡殉情。這輩子啊我們要來團聚相戀,彌補上輩子的遺憾,這就是destiny。」芼莨葉學長說。

「那你幫我介紹靈媒,我也要去前世今生一下。」社長說。

「各位,今天迎新,回到正題好不好!」書卷窗學長插話了。

「對不起,唉,對不起,我心情實在太糟,唉,讀數學系竟解不了題,困在愛情的方程式裡頭……」社長趨近修遠身旁,從書櫃拉出一堆刊物,開本大小不一:「學弟學妹,這裡有我們的社刊《人工島》,想讀就拿回去讀……唉!真是對不起,依照傳統應該一年出一本的,去年斷掉了,是我的錯!是我的錯!是我這個社長沒用!真沒用!學弟,修遠學弟,你要延續文社的優良傳統,想辦法再出一期啊!」社長說。

「請問學長,我們的社刊為何要叫『人工島』?」修遠問。

「『人工島』啊……好像是引某個作家的名言,說這個世界上,人人都是人工島,好像是這樣的。」社長回答。

修遠隨手翻出社刊,封面顏色有大紅、毛邊藍、骨白,六期中獨缺第四,翻開第一期的封面,扉頁印上一行字:

No man is an island.

搬入墓穴

社團活動結束後,修遠繞出昏黃的活動中心,走柏油路盤上柴山回武嶺四村,走進最裡側最陰溼的4101室,丟下背包,到浴室盥洗發洩完,打開檯燈照亮一角,耳機如藤纏繞而上,絃樂與銅管在定音鼓的催逼下,音場澎湃激昂,隨即掉入下一樂章,低迴嗚咽:

「喂,修遠!修遠!」港立翹起椅子呼叫。

「怎麼了?」修遠逗下耳機。

「我覺得,我覺得……」港立欲言又止。

「有屁快放啦!」修遠不耐煩。

「我覺得我們好像住在墓穴中。」港立說。

「墓穴?怎麼說?」修遠問。

「趁今晚學長說回家沒住寢室,有事要跟你商量。」港立踩過鋪在地板上的半濕濡瓦楞紙板,與修遠站在門扇前,面對一張紙。

「這幾天我去其他寢室觀摩,還專程敲門進去拜訪,每間都好臭好臭,裡頭有一堆沒洗的襪子,吃剩丟在垃圾桶內的泡麵,還有捲捲的鳥毛味,反正臭味很臭就是。而且,每間都比我們的亂,亂到無法無天。更不要說生活作息?其他寢室的人說,他們晚上九點正開始熱鬧,沒有人關燈的,每天吃宵夜打電動亂聊到天亮,還有帶女朋友去的,嘿嘿……反正!整座柴山的宿舍,最嚴格最不合理的就是我們4101啦!」港立說。

「學長的規定是不太合理。」修遠說。

「修遠,你個性溫和好說話,我是想要罵『幹』啦!」港立說。

「這樣啊……」修遠盯著門扇的那張紙,兩側打著整齊的小洞,耳畔響起點矩陣印表機嘎吱嘎吱拖長聲,淡墨字體邊緣長出鋸齒,橫線條如最細的刀刃劃開空白,下頭有三人的親筆簽名。

「我越想越不爽,不能因為我們是學弟,就這樣欺負我們啊!」港立說。

「說欺負沒那麼嚴重啦!但學長真的是怪怪的,不好溝通。」修遠說。

「什麼不好溝通?根本就是無法溝通!你想想看,我們已經是大學生了,怎麼把我們當三歲小孩管……」港立隨即進入抱怨狀態,喋喋不休,修遠早已習慣,遂盯著那張矩陣印表紙,回想起開學的前一天,媽媽將行李與棉被扛上車,爸爸發動小貨車,從田野中的家工廠出發,走省道至逃城上交流道接高速公路,離開晃遊地,往高雄而來。

沿路的景緻與童年印象一般無二,然而,此次不是要拜訪親戚或到五金街尋機械零件,更非到百貨公司頂樓坐雲霄飛車──修遠即將在高雄住四年,到那背山面海的西子灣──小貨車逕直駛上武嶺四村,爸爸熟練地將行李卸下,扛進寢室,與洪更生學長打過招呼後,媽媽隨即抽出抹布搬來水桶,將床鋪、衣櫥、桌椅擦拭得纖塵不染,安頓妥當後直屬學姊恰巧來敲門,領著修遠一家走逛導覽校園……倏忽就黃昏了,在盤旋的山路步行,攀生於岩壁的翠樹掩映,整座柴山將暗未暗,天色如電視播映殆盡的黑白雜訊,灰樸黯澹。最後,爸媽將修遠交給學校,出生以來第一次遠別,貨車空蕩蕩,回到沒有兒子的家。

早不記得初夜睡得如何,只記得,港立滿頭大汗,忙著搬上搬下整理至半夜,洪更生學長踱步來回,喃喃背誦著:「我所思兮在太山,欲往從之梁父艱,側身東望涕霑翰……」

隔日,怪怪的學長就把兩位學弟找來,拿出寢室公約,上頭寫著:

▼宿舍公約

1.寢室內請保持安靜。

2.不准在寢室內飲食。

3.晚上九點準時關燈。

菜鳥是沒有選擇的,修遠與港立乖乖畫押。

開學過了個把月,港立早萌生不滿,只要洪更生學長不在就向修遠抱怨,罵他是鐘樓怪人,又像個太監管來管去的,立下這寢室三公約,根本是三寶太監鄭和,私下叫他是「三寶學長」。

「你看這個人根本是個變態,連宿舍公約的排列與字數都要整整齊齊……」港立對著門扇抱怨許久,累了,肚子咕嚕叫,修遠想吃泡麵,兩人一拍即合,快步到宿舍地下室福利社買泡麵,櫃檯小姐暫將小說《俏郎君有請》擱放一旁,邊打發票邊找錢。高雄的冬天總算有點寒意了,兩人用電壺燒開水,倒入泡麵的保利龍碗中,蒸騰出活色生香,港立笑了,露出那一排牙齦,修遠搓了搓手,將相連的免洗筷一分為二……沒有學長的夜晚,寢室盈溢著調味包、精鹽,還有麵在熱水中泡軟的防腐劑味。兩人吸食得漱漱作響,修遠的熱湯上頭漂浮著乾蔥與魚板,蝦子雖小卻能在口中幻化幾秒鐘的海洋鮮腥,港立買的是紅燒牛肉麵,料理包先壓碗蓋上煨熟,三分鐘後撕開包裝將大塊牛肉倒入,濃厚飽足。食慾是無底洞,修遠泡麵才吃到一半,港立的碗底已朝天,溜去福利社再買一包,櫃檯小姐才翻開《愛在禁區》……可樂灌完,打了個飽嗝,既然學長不在,過九點當然不關燈,兩人聊得無邊無際,入夜的西子灣送上海風,雖在宿舍最邊角且緊鄰山壁,浪濤聲依然送了進來,往書桌、樓梯、床上刮捲,兩人迷迷糊糊燈也沒關就睡著了。(待續)

(中國時報)