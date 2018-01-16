2018年01月16日 04:10 中國時報 神隱

電光火石間，又有十二位金刀侍衛閃出，齊往和尚的身上跳，看來他們想藉此逼走和尚，為同伴解危，卻不知和尚施了什麼魔法，十二人竟擠在一處，人人金雞獨立，十二隻腳都立在戴銅面具者的刀尖上，搖搖欲墜，持刀者滿頭大汗，眾人終於支撐不住，紛紛跌落，狼狽不堪。而和尚卻站在一旁，一派輕鬆，看著好戲。

沙漠的男人不輕易服輸，何況和尚用的是不正當的手段，他們的眼睛都像要噴出火似的，惡狠狠瞪著和尚，他們一一除去上衣，露出精實的胸膛、臂膀以及不可勝數的疤痕，看來是要跟和尚單挑。和尚明白他們的意思。這群人可不是一般老百姓，耍些小手段便能打發。看來得秀出真功夫。

他除去一身白袍，連鞋子都脫了，身上只留一條護襠的白布，隨風飄然，看不出來他竟也是肌肉棒子，雖然我懷疑他偷偷施了法術。看他大秀肌肉，這些惡棍不禁叫好，這叫好聲不是讚他的膽識，反而有幾分嘲弄之意，想跟這幫人比力氣？真是搞不清楚狀況。不過既然有好戲可看，不看白不看，四周圍叫囂的聲音愈來愈大，很快有人開了賭局。

第一位上陣者，比和尚高出半身，滿臉落腮鬍，怒吼聲如野獸，聲勢驚人，他站定位置後，便往前飛撲，我心想不妙，這樣使蠻力，和尚只需稍一側身、絆他一跤，勝負也就定了，卻沒想到和尚前弓後箭、不動如山，單以左肩承受這驚天一擊，瞬間發出轟然巨響，眾人嘩的一聲，以為和尚非被撞 飛不可，卻見那鬍子巨人被和尚抓離地面，整個人頭上腳下翻了一圈，最後背部朝下重重落地，昏死過去，明眼人都知道，這是很基本的摔角技術，憑的是借力使力，但要能把塊頭如此巨大的人翻摔成功，得靠十年以上的實戰經驗，否則辦不到。這下可沒人敢看輕他了。我也被和尚這一手震撼了，心跳加速，手心冒汗，身旁的納菲緊挽著我的手，驚聲尖叫，興奮不已。（待續）

(中國時報)