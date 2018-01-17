62處位於土石流潛勢區！全台1778露營區 95％不合法

2018年01月17日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 王思慧、／台北報導

不肖業者搶進開發露營地，甚至在新竹縣山區將山頭削成梯田。（新竹縣政府提供）

觀光局公布合法露營區

全台每年有超過200萬人瘋露營，交通部觀光局新設置的露營專區昨正式上線，專區中公告全台1778處露營區，合法場地僅85家，合法率不到5％，尤其在不合法露營區中，有119處違規開挖，62處甚至位於較不安全的土石流潛勢區，露友「幾乎是用生命在露營」。

僅85家合法 119處違規開挖

近幾年，全台大吹露營風，中華民國露營休閒車協會榮譽理事長陳盛雄表示，以租金800元、35個營位、一年大概有40周為露營時間計算，露營產值一年粗估有16億；再加上民眾購買的帳篷、照明燈、睡袋等露營用品，整個商機至少50億元。而根據非正式統計，全台約有100萬個家庭，至少露營過一次。

看準露營風，種茶的茶農，茶不種了，茶園改為露營場，休閒農場更是違法開發山坡地，整座山遭挖禿，變成一排排的黃土露營梯田。其中尤以被稱為「露營聖地」的新竹縣尖石鄉及五峰鄉最為嚴重，縣內近300個民營露營區，沒有一處合法。

違法開發山坡地 最多罰30萬

觀光局昨公布的合法名單中，縣市政府部分，最多是台北市，有6個露營地，屏東縣有5個、台南市4個，南投縣、嘉義縣、宜蘭縣3個，台中市、高雄市、台東縣2個，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、澎湖縣都只有1個；基隆市、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣等都掛零。觀光局表示，沒有顯示露營場資料的縣市，代表縣境內沒有一處露營場地是合法。

非法露營區在全台遍地開花，但根據目前相關規範，違法露營區只能依據土地管理、水質水量、建築等法規管理開罰。農委會水保局表示，依《水保法》規定，不得任意開挖山坡地經營露營區，違規開挖整地，可罰6萬元至30萬元罰鍰，並要求其做好裸露區的水土保持工作。

觀光局局長指不須專法管理

針對露營區管理，觀光局長周永暉表示，目前不見得需要專法，水保部分由水保機關釐清，確認使用執照目的類別，若是私人土地則由地方政府確認，業者自律很重要。觀光局副局長張錫聰說，建議回歸國土保育面，否則法律體系會亂掉。

張錫聰指出，觀光局將訂定露營場設置及管理要點，因還有相關部會及地方政府意見需要整合，之後才能會報行政院，最快要2月才能確定。

(中國時報)