副閣揆的妙方！每年調8％工資3萬 4年後達標

2018年01月17日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院副院長施俊吉。（中央社）

行政院將在農曆年前提出低薪解決方案，負責統籌的行政院副院長施俊吉昨在接受廣播訪問時表示，拚經濟就是拚所得，如果能維持經濟成長，且讓法定基本工資成長率高於經濟成長率，在4～6年內就可以達成蔡英文總統所希望最低基本工資3萬元的目標。

工資調幅高於經濟成長率

施俊吉說，若以「更極端的數字」，最低基本工資每年調漲8％計算，只要4年，也就是2022年，基本工資只差70元就能達到3萬元。

蔡英文總統日前表示最低工資3萬元是她的夢想，施俊吉說，這個夢想在4、5、6年內是可以達成的，不是永遠無法達成。

施俊吉以今年基本工資從2萬1009元調整為2萬2000元為例，調幅為4.5％，比主計總處對今年經濟成長率2.29％高，如果基本工資的調幅維持比經濟成長率高，以每年基本工資調漲6％計算，2024年年初基本工資就能超過3萬元；而若調漲7％，2023年就能超過3萬元，如再加碼1趴變成調漲8％，2022年，只差70元，基本工資就有3萬元。

施俊吉說，南韓曾一口氣調漲基本工資16％，結果中小企業倒了、大企業裁員，所以台灣不能用極端手段做這種事，如果能讓經濟維持穩定成長，法定基本工資調整高於經濟成長率，基本工資3萬元就不是夢想。

雞尾酒療法或標靶治低薪

施俊吉指出，行政院長賴清德曾以醫生的角度，就低薪問題提出解決辦法。賴說，在遇到多重器官衰竭症患者時，治療方法有二，第一是雞尾酒療法，動用多項政策，包括道德勸說，提高基本工資、創造就業機會、提高公務員薪資等，希望帶動民間加薪，但很多政策的效果都很模糊；第二是針對特定病症，採用標靶治療，對低薪產業，例如餐飲業、零售業等以時薪為主的產業，以及初次就業的青年，政策集中對症下藥。

(中國時報)