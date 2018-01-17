又是摸黑來…水利會官派過關！分階段公務機關化 3000億資產全充公！

2018年01月17日 04:10 中國時報 周毓翔 、 鄭舲 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

立法院今日凌晨三讀修正《農田水利會組織通則》，將農田水利會改官派，3000億資產全充公。修法被視為民進黨為打破國民黨派系的舉動，國民黨昨大動員上千人抗議，痛批民進黨強奪民財，開民主倒車。

民進黨向來認為農田水利會是國民黨發展地方組織的工具。立法院長蘇嘉全昨就說，水利會改制公務機關是蠻多人期待的改革方向，過去水利會選舉流於派系對決，對民主直選而言，「投票率僅兩成蠻奇怪。」

農田水利會改制為公務機關後，不再民選各地水利會長。不過由於北市七星及瑠公水利會會長及委員任期到109年9月才屆滿，修法特別提供其他水利會長自動延任2年4個月條款。國民黨批這是為買通現任會長設計的條款。

藍：政府依法當強盜

民進黨為加速修法，12月15日將水利會修法逕付二讀，藍委曾銘宗批執政黨根本藐視委員審查權，罔顧程序正義。朝野昨下午針對此案協商，經歷一下午無共識，加上時力缺席，協商無效，變成純粹「討論會」。儘管只有三條文要修正，國民黨仍動員所有立委輪番發言，法案在今日凌晨完成三讀。

農委會主委林聰賢表示，對現有員工保障、資產管理，農委會將推動兩階段修法（《農村建設及農田水利署組織法》、《農田水利會改制條例》及《農田水利法》），第一階段先停止選舉，將未來水利會所有機關改為公務機關化。

國民黨團估計農田水利會現有資產約3000多億，原屬民產，改制後等於全部充公。藍委張麗善質疑，水利會是農民自發性捐助，財產自然為水利會全體會員共有，政府只是用預算支付部分費用，改官派根本是「政府依法當強盜！」

綠：水權就是國家的

藍委盧秀燕質疑，民進黨根本是為選舉，看誰錢多就沒收，看誰不聽話就換掉，「根本土匪行為！將來會不會也拿來對付農會、工會？」

民進黨團總召柯建銘說，農田水利會是公法人，農水路是3、400年開墾而來，不是個人財產，水權就是屬於國家，所以修法沒剝奪人民財產。他說，現在17個農田水利會會長，只有4個是民進黨籍，會長延任到2020年9月30日，總統大選時這些國民黨籍會長還在任，民進黨沒任何政治計算，希望大家不要汙名化。

昨支持改制的9個水利會、集結600人赴農委會開記者會，發表支持擴大灌區、同意水利會資產專款專用農田水利支出等「3支持」及「3同意」。農委會說，修法通過後，會再與水利會協調，今年底前出配套措施。

針對水利會修法，孫文學校總校長張亞中表示，此次修法是「開民主倒車」、「政府權力獨斷」、「掠奪人民財產」，其心態是對權力與利益的貪婪，方便為其選舉綁椿。

(中國時報)