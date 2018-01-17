17水利會吶喊：「嘸通違背農民」

立院臨時會16日審理「農田水利會組織通則」修正草案，來自全國17個農田水利會成員，16日手拿標語聚集立院前抗議，表達反對立場。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

立法院臨時會昨審查《農田水利會組織通則》，來自全國17個水利會成員集結在立院外抗議，抨擊蔡政府霸占人民財產、犧牲人民權益；而國民黨主席吳敦義則與立院黨團成員共同現身聲援，批評蔡政府為掌握水利會人事及未來的選舉優勢，強取豪奪人民財產，令百姓失望。

全國17個水利會會長及會員地約2000多名農民，昨日下午集結立院外，向民進黨團喊話，要求暫緩修法，北市警局出動500警力維安及疏導交通秩序。

由於參加群眾多屬來自純樸鄉間農民，場面並不若一般抗議場合激情，不少人只是奮力舉起寫著「千萬嘸通違背農民」、「反對政客算計，犧牲農民權益」等標語，沉默表達不滿。

農田水利會聯合會前會長林文瑞強調，抗議就是要讓政府知道人民的反對意見，及農民對水利會改制公務機關的立場。

到場聲援的吳敦義表示，去年民進黨以突襲方式將《農田水利會組織通則》修正草案逕付二讀，如今又要霸道的三讀，如果不是有不可告人的問題，何必突襲？證明民進黨就是要掌握水利會人事和選舉優勢，並奪人財產。

有6位水利會會長出席民進黨修法的記者會，表態支持水利會改制，吳敦義回應，由於改制後會長可多2年多任期，「有些人接受這種招安方法」，他不能批評議。國民黨立院黨團成員，除了王金平外，幾乎是全員都到場聲援。

(中國時報)

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