11監委全過關 藍譏憲政史最大諷刺

立院16日臨時會上午進行監委人事同意權投票。投票前，國民黨立委抗議並將圈票處推倒。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

立法院臨時會昨舉行「監察委員同意權行使案」，民進黨團甲級動員，全力護航蔡總統提名的11位監委候選人全數過關。國民黨團說，被提名人是「主張廢監院，卻有臉當監委，真是不要臉！」這是憲政史上最大諷刺。

昨天共73人領票，39人未領票，國、親兩黨團抵制未投票，時力開放投票，11被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲悉數過關。

國民黨團書記長林為洲說，被提名人平常很有風骨，結果每個都爭取當監委，還說廢物利用，「廢物利用一個月領19萬，難怪很多人跟我說搶著去當廢物。」他說，如果真的有風骨，就宣告錢都不領，結果這兩天沒人說；平常否認監察院的功能，詆毀監察委員，藍委如何投得下去？

國民黨立委李彥秀說，監院、監委已成為民進黨的政治酬庸工具，民進黨團總召柯建銘前幾周才說過，「如果現任監委都辭職我們可以不要提名。」所以監委對民進黨來說到底是政治操作工具，還是酬庸？如果蔡英文真要修憲，監委補提名應要等到後續修憲時大家一起討論，急著提名只是讓大家看到這是民進黨的酬庸工具。

藍委王育敏說，陳師孟用偏執、偏頗立場，大辣辣說要查辦扁案的法官檢察官，簡直踐踏司法體系。蔡總統才剛開過司改會議，結果提名這樣踐踏司法體制的人，是在自打臉嗎？陳師孟通過是監院與司法體系災難的開始。

國民黨立委陳超明因為上午未參與黨團大會，不清楚國民黨團要抵制投票，基於與瓦歷斯．貝林有私交仍進場投票支持，最後開票結果瓦歷斯．貝林獲得73張同意票。此外，林盛豐、張武修、蔡崇義各獲得1張不同意票。

(中國時報)

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