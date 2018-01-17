11監委全過關》新聞透視－綠色霸凌 監院最黑暗的一天

2018年01月17日 04:10 中國時報 朱真楷

民進黨護航下，11位監委被提名人全數過關。然而，準監委「罵監院、當監委」就算了，還撂話專辦打綠法官，要挾監察權，行政治追殺，這不僅是監察權的淪喪，對司法造成的寒蟬效應，更將嚴重衝擊台灣民主法治，堪稱監察院創設以來最黑暗的一天。

昨立院行使監委人事同意權，依「2016年5月20日前」民進黨標準，至少7人須被刷下，分別是王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高涌誠、張武修及陳師孟。主要理由有二。

一，民進黨長年主張廢監院，理由在於認為立院的糾察、調查權不該被剝奪。如今，民進黨推翻昔日政治理念就算，如連找來的監委都認為「監院沒路用該廢」，會是何等荒謬？結果，主張廢監院的7人，又接受當監委。

試問，這些人不就是認為監院侵害立法權的完整，所以該廢。面對總統垂詢，就算不當面指正「請盡快進行憲政改革廢除監院」，至少該捍衛政治信仰予以婉拒，怎能以前把監院罵成盲腸院，現又捧為「司法剋星」？請問內心還有節操嗎？一個缺乏勇氣實踐政治良心的人，說要整飭官箴，難道不自覺虛偽？

二，台灣司法確有進步空間，但改革須從體制著手，而非獵巫般整飭特定對象。結果，陳師孟卻揚言專辦打綠法官，甚至點名承審馬英九洩密案的司法官；試問，在公正原則下，監委在調查前先對個案表達態度，請問還適合立案嗎？此刻的陳師孟，與他口中的「恐龍法官」有何差異？

尤其，陳師孟說法官辦綠不辦藍，就必須彈劾。請問，若有監委辦藍不辦綠，該如何是好？

監委說這話必將動搖司法獨立，讓司法人員審綠營違法事件時，內心難免出現小警總。請問為司法人員進行政治考核，是司法改革一環嗎？如不是，陳師孟還適格當監委嗎？

民進黨團大可發揮人事同意權，扮演替監院去汙除垢防線，結果卻是背棄政治良心全面棄守，讓監院成為創設以來最黑暗的一天。

(中國時報)