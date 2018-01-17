公開恐嚇全國法官 檢院辯齊轟陳師孟

2018年01月17日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳志賢 、 林偉信 、 陳淑芬 ／台北報導 ／台北報導

新任監察委員陳師孟揚言專辦過去「辦綠不辦藍」的法官，檢院辯3方16日均齊聲強烈表達批評和遺憾，並呼籲陳師孟自我克制，切勿以特定政黨立場干預或恫嚇司法；法務部長邱太三說，這是政治語言，沒辦法回應。

針對陳師孟指扁受司法迫害，邱太三說，如任何人對法院三審判決不滿或不服，還有再審及非常上訴機制，高檢署還有外界學者組成的有罪確定案件審查小組，認為有提起再審、非常上訴必要，會轉由高檢署及最高檢察署提起後續相關處理作為。

法官協會原在立院未表決前，發表聲明對陳師孟言論深感痛心、遺憾，完全不能接受，但在陳通過監委提名後，僅表示尊重立院同意權行使，期待監委超出黨派行使職權。

「劍青檢改」批評指出，陳表面是針對「過去」審案的法官，但實質等於向「未來」全國法官喊話警告，只要再有「對綠營人士判決有罪」或「對藍營人士判決無罪」的法官，都將被監委「專辦」，勢必造成司法界寒蟬效應，對未來政黨政治和司法獨立發展，都將是一大重創。

檢察官協會也表遺憾，強調捍衛司法人員獨立行使司法權，不受政治力干擾之辦案空間，絕無退讓，期盼新任監委謹慎執行監察權，切勿僅依個人政治意識或民粹片面臆測，恣意貶抑司法。

律師公會全聯會強調，這種政治意識形態鮮明的發言，恐造成司法人員辦理有關政治案件時，憂懼辦案結果若與監委意見不同時，即遭冠上「迫害追殺」、「縱容護航」大帽，甚至面臨糾彈，對司法公正造成負面影響。

阿扁北上向前總統李登輝祝壽，網路瘋傳扁與人熱鬧聚餐畫面引議論。中監副典獄長李進國說，已與陳前總統聯繫請他提出說明，初步了解，扁雖說要北上，但未詳細說明訪問對象，至於與友人聚餐地點應在高雄，時間仍在了解。法務部邱太三說，阿扁活動還是如實報備中監較妥當。

(中國時報)