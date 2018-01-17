遏止露營區亂象 祭環評重罰

2018年01月17日 04:10 中國時報 洪安怡 、 楊騰凱 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

露營區違規開發問題嚴重，農委會水保局去年針對部分露營熱區稽查，實地勘查後高達119件違規開發。環保署預計近日預告《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》，新增位於山坡地的露營區1公頃以上須列入環評，以從源頭控管，遏止露營區於山坡地開發，破壞水土保持。

露營區逾1公頃 須列環評

高檢署也表示，已通令全國各地檢察署，針對違反山坡地保育利用條例、森林法及水土保持法積極偵辦，並將建立破壞國土相關犯罪行為的資料庫以利偵辦。至於違反行政罰的部分，則由各相關主管機關處理。

農委會水保局監測管理組長陳重光表示，依照網站《露營窩》數據，全台約有1778處露營區，由於此數字是使用者自己上網填寫，所以會隨時浮動增減，依照《區域計畫法》的土地利用規範，只有「丙種建築用地」及「遊憩用地」2種用地可供露營區使用，違規使用者，將回歸內政部依《區域計畫法》處分，水保局則只能依《水保法》處分違規開挖山坡地的露營區。

違規開挖整地 最高罰30萬

陳重光表示，水保局去年中清查1778處露營區，發現有119處疑似違規開挖，其中有62處位於較不安全的土石流潛勢區，25處位於禁止任何開發行為的特定水土保持區，其餘有29處則在山坡地。事後經地方政府現勘後確認，共有24處違規開挖，包括土石流潛勢區8處、特定水土保持區有2處、山坡地14處。

陳重光指出，對於違規開挖整地的露營區，依法可罰6萬元以上，30萬元以下罰鍰，除了罰款之外，另也會要求露營區業者加強裸露區域的水土保持，做為配套措施。

陳重光表示，露營區涉及的法規實在太多，除了土地違規使用及任意開挖外，如果露營區有蓋廁所，還涉及建築法令規範，汙水排放則涉及環評，因此，行政院去年底定調，露營區問題由觀光局當主政機關，短期內先邀集各部會商討露營區管制作業要點，當作管理手段，長期面則要修訂《發展觀光條例》，將露營區比照民宿納管。

陳重光表示，這次觀光局已經公布85處合法露營區，第二波可能會再公布非法露營區，有違規標的後，各部會將在依照各自主管的法令對違規者處分，至於違反《水保法》的24處違規露營區，現在都已交由地方政府裁罰。

(中國時報)