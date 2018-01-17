法規不明確 業者喊冤抱怨

2018年01月17日 04:10 中國時報 社會地方中心／連線報導

交通部觀光局公布首波合法露營區名單，「勝地」之一的新竹縣尖石、五峰竟無一入榜，業者抱怨連連，直指政府沒有明確法規，讓有心經營的業者無所適從。

新竹縣尖石、五峰兩鄉的露營區並不在這波觀光局公布的公有、觀光遊樂業附設露營場名單內，不少業者喊冤，認為自己努力經營，卻無法就地合法，政府硬要抽稅的話，根本是斷他們生路，希望相關單位能介入輔導，才是正向之法。

「政府要弄清楚遊戲規則，輔導業者經營！」尖石鄉林姓業者表示，營地業者多，但政府未能端出明確法規，有時業者間以訛傳訛、搞不清楚實情。五峰鄉錢姓業者則抱怨，自家營地原是菜園，無力耕種才改做營區，因沒有上網宣傳，全靠朋友來玩口耳相傳打出名號，客源極不穩定，若未來政府沒有因應實際狀況，針對營區規模制定相應政策，無疑是打壓小規模業者生計。

六龜「陽光綠地水世界露營區」業者潘怡禎認為，不論政府是否介入，業者本身就該做好安全防範。仁愛鄉經營休閒農場露營區的張姓業者認為，對於政府一再要求要合法申請，但觀光、農業以至水保單位各局處的要求不一，又無明確法規依據，讓他們不知所措。

專營出租露營用帳篷劉姓業者表示，以往政府對於露營業者沒有要求、評比跟安檢，導致削價競爭，最後為了要降低成本，有些業者乾脆連保險都不保，讓原本是相當有樂趣及教育體驗的露營活動，產生危險。

(中國時報)