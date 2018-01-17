新聞透視－國土保育、旅客安全 三不管

隨著露營風盛行，依山傍水的露營區，成為熱門的休閒勝地，露營人口逼近200萬人。（楊樹煌攝）

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中國時報
王思慧

根據業者統計，國內露營地區近1800處，一年產值上看50億元，國人瘋露營有此可見。也因為這股露營瘋，許多山地、溪邊都被違法開挖，光禿禿的土地，國土保育受到嚴重破壞，露營旅客更陷入旅遊安全風險中，但相關單位至今卻仍「無動作」。

一年近200萬旅次的露營區活動，國內目前卻無專法管理，主管也分散各單位，表面上各司其職，實際上卻是「三不管」。農委會水保局只管露營區是否蓋在水保區，不思露營區的消防、建管等問題；地方政府更是不出事不主動取締，任由露營區蓋在非法的農地、水保區等地，只重視帶動地方觀光人潮，不論對國土生態的破壞；觀光局更因非土地管理主管機關，對國內露營新興休閒活動，置之不理。

雖然昨天觀光局公布國內合法露營區，但對於攸關民眾切身安全、權益的非法露營區，資訊卻闕如，而且公布的85個合法露營區，數量只有民間搜尋網站「露營窩」統計的5％，例如最受民眾歡迎的露營地大多集中在新竹尖石、五峰和桃園大溪一帶，但在觀光局露營專區中，由新竹縣政府所列出的合法露營地，卻只有峨眉國中營地，落差很大，顯示政府對實際的露營區資訊掌握有限。

觀光局長周永暉表示，目前露營區管理不見得需要專法，將優先讓地方政府公布名單。但這樣的做法讓觀光局變成被動的角色，只接收地方政府或其他主管機關的名單，如何發揮監督管理露營區的功能！

根據農委會水保局調查，國內露營區有62處位於較不安全的土石流潛勢區，25處位於禁止任何開發行為的特定水土保持區，其餘有29處則在山坡地，目前卻只能依《水土保持法》開罰6至30萬，對於違法露營區，觀光局沒有法律依據可取締，即使公布合法露營區地點，對於國內露營區的亂象整飭亦徒勞無功。

觀光局說，2月將訂露營區管理要點，然露營區的管理涉及單位這麼多，若只是要點，位階過低，難以落實管理，因此由行政院組跨部會協調小組或立專法，才是可行方案。

(中國時報)

法規不明確 業者喊冤抱怨 竹縣組稽查小組 盼中央速訂專法

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