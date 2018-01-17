竹縣組稽查小組 盼中央速訂專法

2018年01月17日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

交通部觀光局16日公布公有、觀光遊樂業附設露營區名單，新竹縣僅有一處為公有露營區，尖石鄉、五峰鄉等露營區均不在名單內。新竹縣政府日前曾針對露營區用地、罰則等討論，並聯合相關單位組成稽查小組，不過縣府也期望中央盡速制訂專法，讓露營地納管，保障消費者權益。

新竹縣政府祕書長蔡榮光表示，約有5種法條顯示山區經營露營區不合法，卻缺乏相關法令輔導業者，業者若不願意依法申請，而「不申請更無法納管」，縣府也期望中央設立專法。

蔡榮光指出，縣府在2017年10月，於官方網站披露位在環境敏感地帶的露營區，包含位在特定水土保持區、土石流潛勢溪流範圍、山崩與地滑地質敏感區等，其中特定水土保持區為經畫定需加強實施水土保持處理與維護的區域，區內禁止任何開發行為。

除此之外，縣府也聯合司法、警察單位共同稽查，去年光是針對違法開發業者，即開出1、2000萬元罰單，也協調警察協助盤查在奇怪時段入山、未能解釋入山原因的怪手等，於第一時間遏阻濫墾行為。

針對已開發業者，蔡榮光指出，若業者未於期限內改善，例如種回植被等，則可連續開罰。新竹縣政府也聯合農業處、地政處、原住民行政處、交通旅遊處等單位，共同守護山林。

新竹縣包含尖石鄉、五峰鄉等鄉鎮在內，有將近300個露營區，不過在觀光局公布名單中，新竹縣的公有露營場只有新竹縣政府管理的峨眉國中營地，觀光遊樂業附設露營場只有萬瑞森林樂園、小叮噹科學主題樂園2處。

新竹縣政府農業處長邱世昌表示，目前僅有登記立案的休閒農場可申請露營區，在山區開發的露營區多位於農牧、林業用地，若屬開發中，也需確認是否為露營區使用，若出現明確的大規模平台、廁所、水泥等，施工完成後，則適用區域計畫法開罰。

由於尖石鄉、五峰鄉多數露營區在原住民保留地，原住民族行政處副處長廖奎智表示，原住民保留地是為保障原住民權益，且有原住民保留地開發管理辦法，不得轉讓非原住民身分，但私下仍有透過設定抵押等方式做另類交易，甚至出現抵押金高到原住民無法負擔狀況，因此也有非原住民身分的業者逕行開發。

廖奎智表示，目前無專法可管露營區的設置，若要透過休閒農場經營露營區，也需施作排水溝、沉沙池、審定書等，開發中若違法水土保持法、施工後違反區域計畫法，仍可依法開罰。

(中國時報)