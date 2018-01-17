三代健保啟動 收入少繳費少

2018年01月17日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、 倪浩倫 ／專訪 ／專訪

衛福部長陳時中接受專訪表示，三代健保朝「家戶總所得」規畫，有錢多繳、沒錢少繳，更符公平性。（鄭任南攝、本報資料照片）

健保財務去年首次出現收支不平衡，衛福部長陳時中接受本報專訪時表示，健保財務問題是一大隱憂，每幾年財務就會不平衡，主要是受到2016年健保一般及補充保費費率雙降影響，「很可惜」，今年三代健保研究計畫即會啟動，並朝「家戶總所得」規畫，有錢的人繳的多，沒錢的人少繳，更符公平性。

據健保署評估，健保費若採「家戶總所得」，屆時雙薪、有多種收入及少眷口數家庭，健保費可能加重，收入只靠薪資所得及多眷口數家庭，健保費會減少。

現行健保費可分為「一般保費」及「補充保費」。一般保費費率為4.69％，受限六類十五目職業類別，保費負擔比率30％～100％不等，且投保金額設有上限，超過不計；另在「補充保費」部分，費率為1.91％，雖把獎金、股利及租金等納入，但要2萬以上才計算，雖較一代健保公平，但仍然無法反應民眾實際整體收入。陳時中在為蔡英文總統撰寫「醫勞政策白皮書」時，即將「家戶總所得」納入三代健保做為主軸。

稅制進步 掌握實際收入 陳時中指出，三代健保以「家戶總所得」做為基礎，著重公平重分配，也可以隨著GDP（國內生產毛額）自然成長，讓薪資與資本利得間更平衡，更貼近實際收入狀態，過去有人質疑以「家戶總所得」計健保費會有時間上的落差，但隨著政府稅收制度的進步及透明，這些都可以獲得更進一步掌握及突破。

按月扣 年底結算多退少補

根據健保署規劃，以「家戶總所得」計算健保費，即每月仍依薪水扣一定健保費，年底再將家戶當年包括利息、股利、兼差等所有收入進行健保費結算，多退少補，收入多者多繳健保費，收入少者少繳。若三代健保費率為2.5％時，估計有5％民眾健保費會增加，而費率如果為4％時，約70％民眾健保費增加。

強化分級醫療 資源分配

至於近來健保署有意將門診及藥品部分負擔採定率計算，以取代現行的定額，陳時中認為，健保部分負擔採定率太過複雜，要從長計議，須考慮可行或不可行，使用定率，富人看得起病，窮人會看不起病，財務不能做為改變民眾就醫行為的手段，當務之急，就是做好分級醫療，讓就醫體系符合民眾的需要，至於「邊緣人」再用強制的手段去約束。

陳時中強調，未來要更強化分級醫療及資源配置，讓基層醫療的功能更壯大，會再開放更多表別，讓基層診所可以做更多的服務，相關平台的連結也要做得更好，另在醫院方面，須更加強輕症病患往下放，讓醫學中心回歸看重症病患的本質。

(中國時報)