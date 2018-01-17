長照起飛年 財源絕對沒問題

2018年01月17日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 魏怡嘉 ／專訪 ／專訪

衛福部長陳時中暢談施政感想及目標。他表示，經過去年一整年準備，包括「ABC社區整體照顧模式」的布建，至今已在全台完成720個點，「今年會是長照起飛年」；長照是重要社會工程，在接下部長一職時，基本上心裏已有準備，人生能有幾次處理像長照這樣的大事，若能在任內做出成績，再辛苦也值得。

陳時中去年2月8日入閣，一上任便因「醫療是服務業」的發言，引發各界議論，隨後也面臨世界衛生大會WHA出席問題及各種食安事件的挑戰；他說，外界可以對他有批評、有不同聲音，立委質詢時可以罵他、甚至羞辱他，他都能虛心接受與忍受，因為他接任衛福部長就是來「成事的」，如果不讓他做事，他就會硬起來堅持原則。

長照2.0上路已滿一年，由於將菸稅、菸捐挹注長照，被外界戲稱「吸菸救長照」，同時質疑財源的穩定性；陳時中說，今年預計國人吸菸率由17％降到15％，但就算扣掉減少的吸菸人口，以及可能增加的走私菸、白牌菸，保守估計仍可收到233億元，再加上63億的遺贈稅，符合當初所預估的296億元，今年長照財源沒有問題。

為挽救低迷不振的低生育率，陳時中任內曾一度率各部會之先設立「少子化辦公室」，他表示，少子化問題絕對得靠跨部會整合才有機會解決，衛福部目前重點則放在「生育津貼」「和「托嬰補助」。

陳時中強調，雖然政府仍鼓勵0到2歲幼童在家給家人帶，但為減少父母壓力，將在2021年前，將托嬰的涵蓋率能量從現行的1成提升至2成，並會透過補助來減少家長經濟壓力，但會設定排富條款，只補助所得稅率20％以下的家庭，但也會考慮到有些縣市的托嬰費用確實較高，將會就不同縣市設立不同的補助標準。

另外，建立社會安全網也是衛福部今年的另一重大工作目標，而且不同於以往以案例為中心，要改以家庭為中心，過去社會安全網的權責分散，包括國健署、社家署及照護司等，未來也將會進行水平整合，組織體系也會跟著變化，逐步建構完整的社會安全網。

(中國時報)