內需慘滑 總統請到府外瞧瞧

2018年01月17日 04:10 中國時報 王莫昀 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院副院長施俊吉開藥方，期企業每年為員工加薪6趴，4至6年後，基本薪資就可超越3萬元。聽到這項說法，商總理事長賴正鎰忍不住表示，請蔡英文總統走出總統府，看看台北以外、許多地區內需不振的慘況。他指出，調整基本工資有一定機制，政府把經濟拚好，民眾薪資自然也會跟著起來。

對於年年調薪的說法，中型連鎖餐飲業者苦笑著說，營業利潤本就不高，連6年加薪6％，許多企業恐將關門倒閉。

行政院長賴清德昨在出席「2018投資台灣高峰論壇」時，則是有較務實的看法；他表示，鼓勵投資是目前最重要工作，如果投資不足，經濟成長動能不足，薪資將難以提升。為了促進投資，政府會積極排除投資障礙。

賴正鎰指出，現在消費力的確不好，外銷有成長，內需卻在下滑，除了台北感覺還蠻繁榮的，其他許多地方都很慘，大家都在抱怨景氣不好、生意難做，只是政府聽不到，希望蔡總統走出總統府，聽一聽外界聲音。

「先是搞出一例一休爭議，好不容易才平息下來，現在又來推加薪，真得很煩，不知民進黨政府在幹什麼，都未對症下樂！」

賴正鎰指出，調整基本工資，政府有個計算公式，每年都要與相關團體協商，不是政府說調六趴就調六趴，如政府用行政手段，強迫每年大幅度調薪，不但多數企業做不到，也會造成物價上漲，且加惠主要對象恐成了境內83萬外勞，因事實上，本國勞工薪水僅有2萬多的比例不多。

賴正鎰認為，政府有些過度擔心，即使現在有員工月薪2萬多，但一例一休修正後，民眾有班可加，薪水可恢復過去水準，而官員指的時薪、派遣工問題，也是政府修法搞出來的，政府公部門聘用的派遣工不在少數。

不過也有企業響應政府的號召，王品即表示，過去幾年按績效為員工加薪，今年加薪對象則以基層員工為主，加薪幅度約5％～10％，且王品全職員工月薪加全勤、地區津貼多可達到3萬以上，年終雖一個月，但每季都會依績效發放績效獎金。

(中國時報)