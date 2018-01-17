不再亂猜病毒 流感疫苗打四價

四價、三價流感疫苗比一比

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中國時報
／專訪

去年三價公費流感疫苗預測失準，導致國內連2周類流感門急診人次突破10萬。衛福部長陳時中指出，由於流感具有循環性，已請專家學者評估公費疫苗全從三價改為四價的效益。最快今年10月，民眾可望全面打到四價公費流感疫苗，不須再承受疫苗株猜測失準風險。

前年春節期間爆發嚴重流感疫情，患者塞爆各大醫院急診室，行政院於當年5月批准動用第二預備金，將三價公費疫苗數量從原先的300萬劑擴增為600萬劑，由於施打狀況良好，疫情受到控制。

去年國內三價公費流感疫苗也延續比照辦理，此次世界衛生織組（WHO）預測疫苗病毒株為A型流感的H3N2、H1N1與B型流感的維多利亞株，但近期流行的卻是B型流感山形珠，三價公費疫苗未涵蓋，造成疫苗保護力下降，B流病例大增。

疾管署長周志浩表示，以過往經驗，每4到5年便有一次B型流感大流行，三價疫苗確實無法全數涵蓋病毒株，在部長指示及醫藥品查驗中心（CDE）專家評估後認為，將公費三價流感疫苗全面改為四價疫苗，較能「符合經濟效益」，且是可行的。但單純以疫苗費用來看，改為四價後，所需費用將從現行的7億元，提升至15億元，衛福部將向行政院申請追加預算。

台大醫院小兒部主任黃立民直言，「這是正確的」，因為不會知道年底流行的是山形珠、還是維多利亞珠，用猜的划不來，且兩者可能同時存在，只是比例高低而已。他也舉A型流感的H1和H3為例，過去也不知道要猜哪個，最後決定兩型都放入，按此邏輯，應把B型流感的兩型都放入疫苗，讓民眾更有保護。

(中國時報)

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