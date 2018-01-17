准辭簡余晏　柯P斥棄職潛逃

2018年01月17日 04:10 中國時報 柯伶穎 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市觀傳局長簡余晏日前請辭，未料台北市長柯文哲發現，台北燈節得標廠商至今尚未簽約，且廠商負責人近日甚至避不見面，氣得柯16日在市政會議怒批簡余晏「棄職潛逃」，3小時後旋即批准簡余晏辭呈，宣布觀傳局長由副發言人陳思宇17日接任，簡也成為第23位去職的首長。

燈節廠商尚未簽約

簡余晏對遭柯重批，雖未出面回應，卻透過臉書寫下長文，除對柯的批評，感到難以置信！她也質疑，不知道是否有人居間誤傳，並強調，「我本將心向明月！」（此文出自《清詩紀事》掃葉錄第21冊，下句為「奈何明月照溝渠」，意思為一片真心，換來無情對待。）

簡余晏也感嘆，到市政府工作本來就是為市民服務，並非只服務特定人士，但從想休息而離開市府團隊到現在，終於體會：「離別是最難學會的人生課題」這句話的意思。

簡先前以太累為由，向柯文哲口頭請辭，柯一度破例讓簡余晏先休息1個月，並請副市長陳景峻慰留，當時柯還指出台北燈節在即，是簡余晏「不能跑人的理由」。但近日觀傳局向柯文哲報告燈節進度時，柯才發現，觀傳局尚未與台北燈節得標廠商槮凌公司簽約。

柯文哲昨在市政會議表示，遇到問題就要舉手，大家可以一起面對、解決，不要等到問題嚴重到無法收拾的地步才要善後。接著柯明講，指的就是近日離職的簡余晏，怒批簡「棄職潛逃」。

陳思宇接任觀傳局長

陳景峻表示，柯文哲的確在氣頭上說重話，因15日簡余晏退出市政府群組，陳景峻認為簡余晏辭意堅定，也將簡的辭呈交還市長。台北市政府發言人劉奕霆16日下午隨即發布，柯文哲上午已批准簡余晏辭呈，即刻生效，簡也成為柯文哲上任3年來，第23位去職的首長；觀傳局長一職由台北市政府副發言人陳思宇接任，今天上任。

31歲的陳思宇接任觀傳局長後，也成為柯市府最年輕的一級首長。陳思宇是台北市議員陳建銘的女兒，曾擔任過議會助理以及簡余晏機要，對議會生態和觀傳局的業務相當熟悉，去年5月接任副發言人後前負責市政行銷，表現得有聲有色，這些都成為她出線關鍵。

(中國時報)