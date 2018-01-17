賣命3年被放暗箭 議員抱不平

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中國時報
／台北報導

簡余晏上周請辭，台北市長柯文哲原打算慰留，不料簡15日突然退出市府Line群組，辭意已決。柯文哲昨不留情面，直接在市政會議炮轟簡「棄職潛逃」。不過消息傳出，北市議員和網友一片撻伐，認為簡余晏為市府賣命3年，柯此舉實在不厚道，難怪簡會鐵了心，相信簡不會是最後1位離開市府的官員。

市議員何志偉認為，過去郝市府任內有官員離職，至少都好聚好散，柯文哲顯得很刻薄，這些官員好歹一路跟著柯打天下，不僅選舉有戰功，3年來也對市政有幫助，現在人都離開了，還被柯這樣暗箭砲轟，「天氣冷、心更寒」，相較之下郝龍斌真的是個厚道的人，柯市府應好好反省，改變領導風格。

不少網友為簡余晏抱不平，認為她為市府賣命，沒功勞也有苦勞，最後竟被轟「棄職潛逃」，柯上任3年，已徹底從素人變成政客；還有人直言，「君子斷交不言惡」，但柯似乎不懂這句話的意義，有網友拿柯說過的話諷他，「選舉到了人就怪怪的。」

對於簡余晏確定離開市府團隊，市議員顏聖冠昨在臉書發文表不捨，她讚簡擔任議員時，問政品質和表現有口皆碑，帶領觀傳局的政績也受外界讚好，無論是台北燈節、開齋節或河岸音樂節，都辦得有聲有色，帶動地方的觀光發展和品牌，民眾都很有感，相信未來簡不論在什麼位置，都還是會全力以赴、努力盡責。

(中國時報)

准辭簡余晏　柯P斥棄職潛逃 憂今年夢魘重演 簡火速出走

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