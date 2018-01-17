憂今年夢魘重演 簡火速出走

蔡英文幕僚林錦昌。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

前台北市觀傳局長簡余晏因台北燈節發包延誤，16日被市長柯文哲痛批，而據17日出刊的《周刊王》調查，去年「2017台北燈節」期間，簡余晏與小英總統文膽林錦昌都參與燈節策畫，事後由於經費超支近新台幣2000萬元，柯文哲把簡余晏罵到臭頭，卻覺得對不起林錦昌，簡余晏可能擔心重蹈去年夢魘，才會選在2月「2018台北燈節」舉辦前，火速出走！

不過，北市政府發言人劉奕霆向《周刊王》表示，簡余晏離職應和燈節無關，當時柯市長只是詢問她，並無責怪意思。林錦昌則強調不清楚燈節虧損一事，他在「2017台北燈節」的角色純粹義務給予文創意見，「我也會和簡余晏局長討論，雙方沒有不愉快。」簡余晏對此未回應。

對於台北燈節的發包狀況，簡余晏在16日臉書上指出，台北燈節多數工作在她離職前已做了許多，因為預算不夠不足因應這麼大的活動，觀傳局也將原本燈節採行統一發包方式拆成多個標案招標，找尋更多民間廠商及藝術家合力籌辦，以求台北燈節如期進行。簡余晏更強調，「此事與我去職時機無直接關連」，因為觀傳局接手的活動多，不論在幾月去職都會有未完的大型活動。

簡余晏也以去年的世大運轉播案為例，當時也是流標多次再整合完成，她說，處理公眾事務的原則是遇到困難就去解決，而且民間的正向力量都會出手相助。

最後她也鼓勵即將接手的局長陳思宇，以及在局裡認真努力的陳譽馨副局長及所有夥伴，需要更多的支持，成功不必在我，夥伴們你們很棒，相信大家一定會把燈節辦好的！加油！

(中國時報)

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